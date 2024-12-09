أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 مترجمة علي قناة الفجر الجزائرية وقناة atv التركية

يرغب المتابعين معرفة أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 للموسم السادس بكل تشويق، حيث أثار بوستر الحلقة الجديدة حالة من الفضول والإثارة بين المشاهدين، حيث كشف الإعلان عن تطورات غير عادية وأحداث جديدة تشويقية خاصة بعد إصابة عثمان ومحاولة قتل بالا، فلقد استطاع المسلسل من تحقيق أعلى الإيرادات داخل تركيا والوطن العربي منذ عرض الموسم الأول.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

أشاد الجمهور خلال عرض أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 الموسم 6 على وسائل التواصل الاجتماعي بقوة الأحداث التي تضمها الحلقة، والتي من بينها اشتعال الحرب بين عثمان وصوفيا بعد عودتها من جديد للانتقام منه، إلى جانب ظهور حليمة تحاول قتل بالا، حيث قامت بإطلاق سهماً إلا أنه أصاب عثمان، إلا أنه حريص على استعادة ابنته، ومن المتوقع فشل صوفيا في محاولة إقناع حليمة بقتل والديها بالأخص بالا حيث سينقذها السيد الباي، وستزداد الحرب اشتعالاً عند محاولة صوفيا قتل بايهان.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

يعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية في صباح يوم الخميس الساعة 12 صباحاً، بعد عرضه مباشرة على قناة ATV التركية في تمام الساعة 8 مساء من يوم الأربعاء، ولمشاهدة المزيد من الأحداث التشويقية قم بضبط الترددات التالية:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب جودة القناة الفجر الجزائرية نايل سات 12645 27500 ¾ أفقي HD الفجر الجزائرية عرب سات 11034 27500 ⅚ رأسي HD ATV التركية نايل سات 10790 27500 ¾ أفقي HD atv التركية عرب سات 12692 27500 ¾ عمودي HD

في ختام الحديث عن الحلقة 173 من مسلسل قيامة عثمان، يواصل العمل إبهار جمهوره بالأحداث المشوقة والصراعات الملحمية التي تبرز قيم الشجاعة والإيمان مع تصاعد التوترات واستمرار التحديات أمام عثمان ورفاقه، ينتظر المشاهدون بشغف تطورات الحلقات القادمة، التي تعد بالمزيد من المفاجآت والإثارة يبقى المسلسل شاهداً على نجاح الدراما التاريخية في تقديم قصة ملهمة ومؤثرة.