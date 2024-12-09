كريم بنزيما: السعودية جاهزة لاستضافة كأس العالم 2034 بمشاريع رياضية ضخمة و11 ملعبًا جديدًا

أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد السعودي، ثقته الكبيرة في قدرة المملكة العربية السعودية على تنظيم كأس العالم 2034 بنجاح باهر، مشيدًا بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها البلاد في تطوير بنيتها التحتية الرياضية، حيث جاءات تصريحات بنزيما في إطار دعم ملف السعودية لاستضافة الحدث العالمي، حيث أبرز أن كرة القدم السعودية تمر بمرحلة تحول غير مسبوقة.

مشاريع رياضية رائدة على أرض السعودية

يذكر أن استعدادات السعودية تشمل بناء عدد 11 ملعبًا جديدًا، بخلاف الملاعب الحالية، وذلك بغرض تلبية متطلبات البطولة العالمية، ومن بين هذه المشاريع الرائدة، استاد الملك سلمان الدولي، الذي سيتسع لـ92,000 متفرج، وسيكون أحد أبرز المرافق الرياضية في البلاد، كما تشمل المشاريع ملعبًا مدمجًا مع حافة جرف في الرياض وآخر بارتفاع 350 مترًا في مدينة نيوم المستقبلية.

بخلاف كريم بنزيما هناك دعم عالمي وثقة الفيفا

كريم بنزيما لم يكن هو الداعم الوحيد لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 حصل على تقييم فني عالي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بمتوسط 4.2 من 5، يأتي هذا التفوق على تقييم ملفات أخرى مثل عرض الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المشترك لمونديال 2026، الذي سجل 4 نقاط فقط.

رئيس ملف ترشح السعودية إصلاحات شاملة

تسير السعودية على خطى ثابتة نحو التقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تشمل تحسين قوانين العمل وحقوق الإنسان، وقد أكد حمد البلوى، رئيس ملف ترشح السعودية، أن هذه الإصلاحات ليست مجرد استجابة لمتطلبات استضافة كأس العالم، بل هي جزء من التزام وطني طويل الأمد.

بنزيما تجربة فريدة

أشار بنزيما إلى أن استضافة المملكة لكأس العالم ستكون تجربة فريدة، خاصة مع شغف الجمهور السعودي وكرم الضيافة المعروف عن الشعب السعودي، وأضاف أن العالم سيكون على موعد مع مفاجآت مذهلة في نسخة مونديال 2034.

بهذه الخطوات الطموحة، تثبت السعودية أنها ليست فقط جاهزة لاستضافة المونديال، بل أيضًا لتقديم نسخة استثنائية تعكس شغفها بالرياضة ورؤيتها المستقبلية الطموحة.