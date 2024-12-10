“بنكك اونلاين” رابـط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين عبر تطبيق بنكك و bankofkhartoum.com من غير ماتزور الفرع

فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين أصبح من أكثر الطرق الحديثة التي يبحث عنها المواطنين، وذلك مع التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي، أصبح بنك الخرطوم رائدا في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تسهل على العملاء إدارة حساباتهم وفتحها بسهولة من أي مكان، ويعد فتح الحساب اونلاين إحدى هذه الخدمات الحديثة التي تلبي احتياجات العملاء، خاصة المغتربين أو الذين يواجهون صعوبة في زيارة الفروع، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين

يمكنك الآن أن تقوم بفتح حساب في بنك الخرطوم اونلاين دون الحاجة إلى الذهاب لأي فرع، وذلك لأن الخدمة متاحة من أي مكان حول العالم وفي أي وقت، حيث يتم فتح الحساب خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بالطريقة التقليدية، ولكن يجب أن تتوافر مجموعة شروط لضمان حماية العملاء، هذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم لا يقل عن 18 عاما.

تقدين نسخة واضحة من بطاقة الهوية أو جواز السفر ساري المفعول.

امتلاك بريد إلكتروني فعال للتواصل.

تقديم 3 نسخ من التوقيعات واضحة.

إيداع مبلغ مالي يحدد من قبل البنك بشرط لا يقل عن عن 10,000 جنيه سوداني.

دفع الرسوم المقررة لفتح الحساب.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين

يمكنك فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين باستخدام هاتفك المحمول تطبيق بنكك بخطوات بسيطة كالتالي:

تحميل تطبيق بنكك من متجر التطبيقات المناسب لجهازك.

قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص ببنك الخرطوم

إنشاء حساب جديد، افتح التطبيق واضغط على “إنشاء حساب جديد”.

إدخال المعلومات الشخصية أدخل بياناتك بدقة، بما في ذلك الاسم، تاريخ الميلاد، والعنوان.

قم بتصوير المستندات المطلوبة عبر هاتفك ورفعها إلى التطبيق.

أرسل التوقيعات الشخصية إلكترونيا عبر التطبيق.

اضغط على زر “إرسال الطلب” وانتظر إشعار الموافقة من البنك.