حلقة جامـدة Kurulus Osman مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 مترجمة للعربية والقنوات الناقلة علي النايل سات بجودة عالية HD

عقب نزول البوستر الجديد من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 للموسم الحالي ينتظر الكثيرون موعد عرضه بفارغ الصبر، حيث يعد هذا المسلسل من أشهر المسلسلات التاريخية التي تجسد شخصيات ملوك الدولة العثمانية التي انتقلت فيها الدولة من عصر الظلام والضعف إلى عصور النهضة والقوة، وتدور أحداث الحلقة حول محاولة صوفيا الانتقام من القائد عثمان بعد فرارها مع لوكاس هاربة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

يذاع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على عدة قنوات فضائية أبرزها قناة الفجر الجزائرية، حيث يتم عرض الحلقة في يوم الخميس في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك عقب عرضها مباشرة على الشاشات الفضائية بتركيا مساء يوم الأربعاء في الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا ومصر على قناة ATV التركية، ويتناول المسلسل فترة حكم السلطان عثمان والذي يعد واحداً من أهم مؤسسي الدولة بعدما وحد القبائل، وقد حقق المسلسل نجاحاً كببراً داخل تركيا والوطن العربي.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم الجديد

أعلنت شبكة إدارة قناة الفجر الجزائرية عن قيامها بشراء حقوق بث مسلسل قيامة عثمان الموسم 6 بجميع حلقاته، كما يمكن أيضاً متابعة المسلسل على قناة ATV التركية، حيث يبحث الكثيرون عن ترددات القناة من أجل مشاهدة ومتابعة جميع الأحداث والاستمتاع بها، والتي جاءت على النحو التالي: