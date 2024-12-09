“هنــايـــا الزيـــادة 750 أورو“ رسميا رفع قيمة منحة السياحة 2025 بالجزائر وفقا لقرارات الرئيس عبد المجيد تبون

تعتبر منحة السياحة من المنح الحكومية في الجزائر من الأشياء الأساسية التي تستخدمها الحكومة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عليهم، وقد شهدت هذه المنحة مؤخراً زيادة ملحوظة في قيمتها لتلبية احتياجات المواطن الجزائري في مختلف المجالات،

قيمة منحة السياحة

تم إطلاق منحة السياحة سنويًا للمواطنين بهدف مساعدتهم على السفر خارج الدولة بتكلفة أقل، هذه المنحة تهدف إلى تشجيع المواطنين على السفر والاستجمام، كما تساهم في دعم السياحة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية، وقد أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن زيادة في قيمة هذه المنحة لتشجيع المزيد من المواطنين على الاستفادة منها، حيث تقدر قيمتها بعد الزيادة ب 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة، كما تم رفعها للقصر إلى 300 أورو.

زيادة منحة الحج

في خطوة أخرى لتحسين أوضاع المواطنين، أعلن الرئيس تبون عن زيادة قيمة منحة الحج، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، زيادة المنحة تهدف إلى تخفيض تكاليف السفر والإقامة، وضمان راحة أكبر للحجاج خلال تأديتهم للمناسك.

منحة الطلبة

تواصل الحكومة الجزائرية دعم الطلاب من الأسر المحتاجة من خلال منحة الطلبة، التي تُمنح لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية بشرط أن يكونوا من الجنسية الجزائرية، تم زيادة قيمة هذه المنحة بهدف تحسين حياة الطلاب ومساعدتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية وتوفير بيئة أفضل لهم لتحقيق النجاح الأكاديمي، هذا يأتي ضمن جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.