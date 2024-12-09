HERE بنك الخرطوم فتح حساب اونلاين للمغتربين 2024 عبر بنكك Bank Of Khartoum داخل وخارج السودان

يعتبر بنك الخرطوم فتح حساب اونلاين للمغتربين 2024 من أكثر ما يبحث عنه العديد من الأشخاص خلال الوقت الحالي، وذلك لأن البنك يوفر لهم إمكانية إنشاء حساب إلكتروني بكل سهولة من المنزل دون الحاجة للذهاب للفرع، كما يعتبر بنك الخرطوم من أبرز البنوك في السودان وتقدم العديد من الخدمات للمواطنين السودانيين، حيث يتيح إمكانية إجراء العمليات المصرفية المختلفة وكذلك تحويل الأموال أونلاين عبر التطبيق البنكي، لذلك نستعرض السطور المقبلة تفاصيل فتح الحساب بالبنك للمغتربين فتابعونا.

بنك الخرطوم فتح حساب

أعلن بنك الخرطوم عن عودة خدمة فتح الحساب للعملاء السودانيين سواء المقيمين في الدولة أو خارجها بعد فترة توقف خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث الجارية في البلاد، وأشار البنك أنه يمكن القيام بتلك الخدمة إلكترونيا عبر الدخول على الرابط الرسمي واتباع الخطوات المقبلة:

الدخول على رابط موقع بنك الخرطوم.

اختيار اللغة المناسبة، وإدخال البيانات اللازمة.

كتابة كل من الجنسية وتاريخ الميلاد والرقم الوطني ورقم الموبايل وأي بيانات أخرى.

بعد ذلك يتم الموافقة على الشروط والأحكام.

من ثم النقر على خانة الخدمات الإلكترونية.

اضغط الآن على خانة إنشاء حساب مع تحديد نوعه سواء جاري أو توفير.

رفع المستندات مع تأكيد العملية عبر البريد الإلكتروني.

أخيرا قم بالنقر على تسجيل ليتم بعد ذلك فحص طلبك.

أوراق فتح حساب في بنك الخرطوم إلكترونيا

حدد بنك الخرطوم عدد من الشروط اللازمة لفتح الحساب وكذلك يجب على العميل إرفاق المستندات اللازمة والمطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لاستكمال الخدمة، وتمثلت تلك الاوراق لتكون كالآتي:

إرفاق صورة من جواز السفر، كما يجب بألا يقل العمر عن 18 عام.

أيضا يكون البريد الإلكتروني مفعل، مع إيداع مبلغ بقيمة 10000 جنيه سوداني لفتح الحساب.

تقديم صورة عقد إيجار يوجد بها السكن الحالي، وكذلك وثيقة خاصة بالدخل الشهري.

للتواصل مع بنك الخرطوم، يمكنك استخدام الأرقام التالية: الرقم الموحد لخدمة العملاء 1966 (من داخل السودان) او الاتصال من خارج السودان +249-187-190-000 ورقم الطوارئ والدعم الفني لتطبيق “بنكك” 249-900-222-000+ ويكون البريد الإلكتروني لخدمة العملاء info@bankofkhartoum.com.