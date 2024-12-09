“بعد الارتفاع” اسعار السجائر اليوم الاثنين 2024/12/9 في المحلات وجميع منافذ البيع

يرغب الكثيرون في التعرف على اسعار السجائر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 بجميع المحلات التجارية، وجاء ذلك بعد إعلان شركة أدخنة النخلة عن وجود زيادة جديدة على سجائر وينستون وكامل تصل إلى 5 جنيهات للعبوة، كما صرحت الشركة بأن كافة الأسعار موضحة على جميع العبوات بكل أمانة، من أجل عدم التلاعب بالأسعار، ويتم معرفتها من خلال الباركود الموضوع على العبوة.

اسعار السجائر اليوم في مصر

شهدت اسعار السجائر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 بجميع المحلات التجارية ارتفاع جديد لعدة أنواع، حيث كشف رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية أن سبب زيادتها جاء نتيجة لارتفاع الرسوم الجمركية للشحن في البحر الأحمر، ونبه على بائعي التجزئة والموزعين عليهم بضرورة الالتزام بهذه التسعيرة، ووفقاً للزيادة الجديدة فإن سعر السجائر جاء كالتالي:

بلغ سعر كليوباترا كينج سايز نحو 38,75 جنيه.

وصل سعر عبوة سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 38,75 جنيه.

سجلت أسعار سجائر كليوباترا بوكس قيمة 38,75 جنيه.

بلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر 38,75 جنيه.

وصل ثمن عبوة التبغ المسخن Selections heets نحو 69 جنيه.

كذلك بلغ سعر التبغ المسخن بأنواعه HEETS Dimensions نحو 69 جنيه.

بلغت عبوة عبوة التبغ المسخن سعر TEREA بأنواعه 69 جنيه.

أسعار سجائر وينستون وكامل في السوق المصري

وفقاً لقانون ضريبة قيمة الدمغة المضافة على السلع التي أقرها مجلس النواب فإن سعر سجائر وينستون جاءت كالتالي: