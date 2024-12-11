أحصل على فرصتك.. موعد صرف راتب المعين المتفرغ بالعراق وطريقة التسجيل عبر منصة أور 2024

موعد صرف راتب المعين المتفرغ بالعراق وطريقة التسجيل عبر منصة أور، يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد صرف راتب المعين المتفرغ لعام 2024، الذي يعد من أبرز برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة.، يهدف البرنامج إلى مساعدة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، في هذا المقال، سنستعرض معكم موعد صرف الراتب، شروط الحصول عليه، والأوراق المطلوبة.

موعد صرف راتب المعين المتفرغ بالعراق 2024

أما عن موعد صرف راتب المعين المتفرغ بالعراق وطريقة التسجيل عبر منصة أور، راتب المعين المتفرغ هو برنامج دعم مالي موجه للأسر والأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يُصرف الراتب شهريًا لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ومن يتولون رعايتهم، تحرص الحكومة العراقية على دعم هذه الفئة وتسعى جاهدة لتوفير المساعدة اللازمة لها.

يتم صرف الراتب شهريًا.

يبدأ صرف الراتب في الفترة بين 20 و 25 من كل شهر ميلادي.

خطوات التسجيل في دعم راتب المعين المتفرغ 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن المواطنين يمكنهم التسجيل للحصول على راتب المعين المتفرغ لعام 2024 من خلال منصة “أور”، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “أور”. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار قائمة “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية. تحديد خدمة “التسجيل في راتب المعين”. تعبئة استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة بدقة ومراجعتها قبل إرسالها. تحميل المستندات المطلوبة لاستكمال الطلب. في النهاية، الضغط على زر “إرسال الطلب”.

شروط الحصول على راتب المعين المتفرغ 2024

تعرفتم على موعد نزول راتب المعين المتفرغ بالعراق، ثم الآن نطل عليكم بما يخص الشروط حيث وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر لدى المتقدم للحصول على راتب المعين المتفرغ، وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويقيم بشكل دائم في العراق. يجب أن يكون المتقدم من أقارب الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو ممن يعانون من أمراض مزمنة، ويشترط أن تكون درجة القرابة من الدرجة الأولى أو الثانية. يجب أن لا يكون للمتقدم معاش أو تأمين حكومي. يجب أن لا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت، مثل وظيفة في القطاعين الحكومي أو الخاص.

باتباع هذه الخطوات والشروط، يمكن للمواطنين التسجيل للحصول على الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية للأشخاص ذوي الإعاقة ومن يتولون رعايتهم.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف راتب المعين

ينصح المستفيدون بالتواصل مع مكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على معلومات إضافية أو دعم بخصوص موعد صرف راتب المعين المتفرغ من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية. اختيار خيار “راتب المعين المتفرغ 2024”. إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المحددة. النقر على زر الاستعلام لعرض تفاصيل راتب المعين.

على المستفيدين التحضير المالي لهذا الدعم، حيث يمكن استخدام الرواتب لتلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى الحياة.

إن مواعيد صرف راتب المعين المتفرغ لعام 2024 تعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المالي للأفراد ذوي الإعاقة، وتهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم.

زيادة راتب المعين

في نفس السياق، قرر مجلس الوزراء العراقي زيادة قيمة الرواتب للمستحقين، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. تهدف هذه الزيادة إلى دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير بيئة ملائمة لهم تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد.