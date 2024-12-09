تغيرات جديدة في سعر صرف الدينار مقابل الدولار والمركزي يتخذ قرارات هامة

شهدت الأسواق العراقية اليوم تغيرات جديدة في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ما يعكس حالة التفاعل المستمرة بين قوى العرض والطلب، تزامنت هذه التغيرات مع استمرار التداول في بورصات بغداد وأربيل، حيث يراقب التجار والمستثمرون حركة السوق بحذر، تأتي هذه التحركات في ظل جهود البنك المركزي لتحقيق استقرار العملة وتعزيز الثقة الاقتصادية، يترقب المواطنون والمؤسسات المالية تأثير هذه التطورات على الأسواق المحلية، وتبقى مؤشرات السوق اليومية مرجعاً مهماً لتحديد الاتجاهات الاقتصادية في البلاد.

سعر صرف الدينار مقابل الدولار

شهدت أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الاثنين، انخفاضًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد سعر 151,000 دينار لكل 100 دولار، مقارنةً بـ151,500 دينار يوم أمس الأحد، وفي محال الصيرفة المحلية ببغداد، بلغ سعر البيع 152,000 دينار، وسعر الشراء 150,000 دينار لكل 100 دولار، أما في أربيل، فبلغ سعر البيع 150,500 دينار، وسعر الشراء 150,400 دينار لكل 100 دولار.

سعر الدولار في البنك المركزي العراقي

يُعلن البنك المركزي العراقي عن أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي كما يلي:

سعر بيع الحوالات إلى الخارج والاعتمادات المستندية: 1,310 دينار لكل دولار.

سعر البيع النقدي: 1,305 دينار لكل دولار.

يُذكر أن مجلس الوزراء العراقي صادق في 7 فبراير 2023 على قرار تعديل سعر صرف الدولار إلى 1,300 دينار للدولار الواحد، تتأثر أسعار الصرف في الأسواق المحلية بعوامل متعددة، منها مبيعات البنك المركزي في مزادات العملة الأجنبية، حيث بلغت مبيعاته في أحد المزادات الأخيرة 300,479,317 دولار.

يجدر بالذكر أن أسعار الصرف تتغير باستمرار بناءً على العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية المتبعة.