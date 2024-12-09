تسلا تتحدى أيفون.. مواصفات هاتف tesla model pi الجبارة بسعر مفاجأة والتحدي كبير

في غضون الساعات الماضية، شهدت بعض الأنباء المروجة حول إطلاق أيلون ماسك لهاتفه الجديد وهو tesla model pi الذي لاقى قبولاً وإعجابًا كبيرًا بين العديد من رواد التواصل الاجتماعي، ليكون المنافس الأقوى بين الهواتف الرائدة في السوق العالمي، وعليه فإن العديد من المستخدمين يبحثون عن مواصفات وسعر هاتف تسلا، وهو ما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات تسلا tesla model pi

أما عن المواصفات المتمثلة في هاتف tesla model pi التي تعتزم تسلا على إطلاقه في غضون الفترة القادمة، وفقًا لما نص على النحو الأتي: –

هاتف تسلا الجديد مزود بتقنيات عالية غير أي هاتف أخر.

كذلك فإنه يمتلك هيكل خارجي يعكس جودة الصناعة الشهيرة لتسلا.

يعمل بنظام تشغيل أندرويد 13.

تصل بطارية الهاتف لـ 5000 مللي أمبير.

كذلك فإن الذاكرة العشوائية للهاتف تكون 12 جيجا بايت.

كاميرا الهاتف عالية الدقة.

يمتلك العديد من الألوان سواء الأسود أو الأرزق.

يمكن زيادة المساحة التخزينية بتركيب كارت الميموري.

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.85 بوصة.

مقاوم للصدمات بشكل كبير.

سعر هاتف tesla model pi المتوقع

أما عن سعر هاتف tesla model pi المتوقع تطبيقه، التي من المتوقع أن يتم طرحه في الفترة القادمة، وفقًا لما يأتي:-