“ألحقي خزني قبل ما يغلى” سعر طن الأرز الشعير اليوم الاثنين 2024/12/9 الرفيعة والعريضة والأبيض

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 بعض الاستقرار الملحوظ بجميع الأسواق المحلية، وجاء ذلك عقب انخفاضها نسبياً خلال الأسابيع الماضية، حيث قامت الدولة بالتفريج عن الشحنات المستوردة من داخل الجمارك واهتمت وزارة التموين بضخ كمية منها بجميع المجمعات الاستهلاكية والمعارض بأسعار تناسب الأسر ذات الدخل المحدود.

سعر طن الأرز الشعير اليوم في مصر

يتساءل الكثيرون عن سعر طن الأرز الشعير اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 بالأسواق من أجل الشراء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في وجباتهم الغذائية، وذلك بسبب قيمته الغذائية التي يحتوي عليها إلى جانب مذاقه الرائع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

بلغ سعر طن الأرز الشعير ذا الحبة العريضة 14,000 ألف جنيه تقريباً في المضارب خلال هذه الأيام، حيث كان سعره 13,930 ألف جنيه.

سجل طن أرز الشعير رفيع الحبة قيمة 23,000 ألف جنيه.

بينما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض ما بين 21,000 لـ 24,000 ألف جنيه بجميع الأسواق، وذلك على حسب نوع حبة الأرز ونسبة الكسر فيها.

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك في المجمعات الاستهلاكية نحو 27 جنيهاً.

يباع كيلو الأرز كسر 3% في السوق بسعر 25 جنيه.

يصل سعر كيلو الأرز داخل البطاقة التموينية نحو 12.5 جنيه.

أسعار السلع الاستهلاكية اليوم

شهدت السلع الاستهلاكية بعض الارتفاعات من جديد خلال هذه الأيام، ويرجع السبب في ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك نتيجة لتفاقم المشكلة داخل المنطقة وارتفاع نسبة التضخم بالعالم مرة تالية، ولقد سجلت السلع الغذائية في الأسواق اليوم الأسعار التالية: