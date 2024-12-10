الحق شوف هتفول بكام أسعار البنزين اليوم الأثنين 2024/12/9 بعد قرار لجنة التسعير

يرغب الكثيرون في التعرف على أسعار البنزين اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 بعد انتشار خبر زيادتها والتي انتشرت في بعض أخبار الصحف، وبعد تخطي سعر صرف الدولار في البنوك المركزي الــ 50 جنيه أصاب المواطنين حالة من الخوف والقلق، لهذا قامت اللجنة المسؤولة بنفي الخبر، وأكدت أنه في حالة زيادة الأسعار سيكون بعد عقد اجتماع لجنة التسعير حيث يتم انعقادها كل 3 أشهر.

أسعار البنزين اليوم الاثنين 9 ديسمبر

طبقاً للجنة التسعير فإن أسعار البنزين اليوم في مصر لم يتم زيادتها منذ أخر اجتماع، والذي في نهاية شهر أكتوبر الماضي، ووفقاً لما اعتمدته اللجنة فإن زيادة سعر البنزين بجميع أنواعه تتراوح ما بين 1,5 جنيه لـــــــ 2 جنيه، ومن الجدير بالذكر أن الدولة قد قامت باستيراد عدة شحنات وقود من بعض الدول الأجنبية بنحو 2 مليار دولار وكان ذلك في أول شهور السنة، وبسبب زيادة التوتر في محيط البحر الأحمر ارتفعت قيمة الواردات بنحو 7-10%.

أسعار الوقود اليوم في مصر

أكد مصدر موثوق بأنه لا توجد هناك أي نية لرفع مشتقات البنزين خلال هذه الفترة، وشدد على جميع السائقين بضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة، حتى لا يتم التعرض للعقوبة، ولقد جاء سعر الوقود اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024 كالتالي:

سجل سعر بنزين 80 اليوم نحو 13,75 جنيه للتر الواحد.

بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 15,25 جنيه.

وصل سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة الأخيرة عند قيمة 17 جنيه.

ارتفع سعر لتر غاز الكيروسين بنحو 13,50 جنيه.

سجلت أسطوانة الغاز سعر 150 جنيه للعبوة.

يبلغ سعر لتر السولار بعد الزيادة 13,50 جنيه.

في الختام، تأتي تعديلات أسعار الوقود في مصر كجزء من استراتيجية التوازن بين مواكبة الأسعار العالمية ودعم الاقتصاد المحلي ومع الزيادات الأخيرة، تواصل الحكومة جهودها لتخفيف الأثر على المواطنين من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا تبقى هذه السياسة مرتبطة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع التزام الدولة بتوفير احتياجات السوق بأسعار تناسب الجميع .