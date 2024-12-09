مفاجأة في سعر الذهب بمحلات المجوهرات اليوم الإثنين 9-12-2024

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 من شهر ديسمبر 2024 بمحلات المجوهرات، فيما أن ذلك جاء مقارنة بختام التعاملات المسائية، ناهيك عن أن قيمة الإرتفاع بلغت تقريبًا نحو 10 جنيهات، وعليه سنتعرف معًا على كافة التحديثات الخاصة بالمشغولات الذهبية في السطور التالية.

أسعار الذهب الان في محلات المجوهرات

وفقًا لما تم من تحديثات أخيرة على أسعار الذهب بمحلات المجوهرات التي تشمل كافة الأعيرة الذهبية صباح تعاملات اليوم، فإنها جاءت كما على النحو الأتي:-

سجل سعر جرام الذهب من عيار “24” اليوم الإثنين نحو 4274 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية.

كذلك فإن سعر جرام الذهب عيار “21” في محلات المجوهرات وصل لـ 3740 جنيهًا للشراء ودون المصنعية.

أما عن عيار “14” فبلغ نحو 2493 جنيهًا دون المصنعية أو الدمغة الضريبية.

هذا وأن سعر الجنيه الذهب سجل نحو 29 ألفًا و920 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية.

قيمة مصنعية الذهب وتوقعات الأسعار

أما عن قيمة مصنعية الذهب فإنها تختلف من تاجر إلى أخر، فيما أن القيمة المستحق تطبيقها على كل جرام ذهب تتراوح من 60 لـ 150 جنيه للجرام الواحد، فيما أن القيمة من الممكن أن ترتفع وفقًا لحجم الذهب الذي يتم شراءه داخل محلات الصاغة، فيما أن خبراء الاقتصاد يتوقعون وجود ارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة مع حدوث اضطرابات كبيرة في سعر العملة الأجنبية التي تؤثر بالسلب على سعر المعدن الأصفر.