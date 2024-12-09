مارلبورو Marlboro بكـــم؟!! .. اسعار السجائر اليوم في المحلات والأسواق المصرية.. هل يوجد ارتفاع جديد!

شهدت اسعار السجائر اليوم الأثنين الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2024 حالة من الاستقرار وذلك بعد الأرتفاع الأخير الذي سجلته اسعار السجائر خلال الفترة الماضية، حيث يهتم الكثير من التجار والمستهلكين المدخنين بمعرفة أسعار السجائر لحظة بلحظة وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك ارتفاع أم لا، ويتم استهلاك السجائر بشكل كبير من قبل العديد من المواطنين المصريين، ويجب العلم أن السجائر والتدخين ضار للغاية بالصحة ويؤثر على الكبد وغيره من أعضاء جسم الإنسان.

اسعار السجائر اليوم

يشغل بال الكثير من الأشخاص معرفة أسعار السجائر المستوردة والتي سنتعرف على سعرها فيما يلي:

كليوباترا كينج سايز: بسعر 38.75 جنيه.

كليوباترا سوفت كوين: بسعر 38.75 جنيه.

كليوباترا بوكس: بسعر 38.75 جنيه.

كليوباترا سوبر: بسعر 38.75 جنيه.

وينستون أحمر: بسعر 60 جنيه.

وينستون أزرق: بسعر 60 جنيه.

وينستون سيلفر: بسعر 60 جنيه.

وينستون كاستر: بسعر 60 جنيه.

وينستون توت: بسعر 62 جنيه.

أسعار السجائر المستوردة

كما سجت أسعار السجائر المحلية في الأسواق المصرية كما يلي: