وزارة البيئة والزراعة بالمملكة.. توضح خطوات التسجيل فى دعم المواشى واهم الشروط

تم الإعلان عن فتح باب التقديم على طلب منحة دعم الماشية المقدمة من وزارة الزراعة والبيئة لمربي المواشي بالمملكة، تشجيع منها لتمويل المشاريع الصغيرة، ويعتبر هذا الدعم من ضمن خطط تحقيق التنمية 2030 والنهوض بالإقتصاد، و تعمل المملكة على تشجيع المواطنين وتوفير كافة السبل التي تساعدهم في تطوير المشاريع الخاصة بهم، وتسهيل على الشباب يتم التقديم على التمويل إلكتروني واستيلام مبلغ الدعم فور للموافقة على الطلب ومتابعة المشروع فيما بعد ولكن وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها للحصول على تمويل مشروع تربية اماشية.

خطوات التسجيل في دعم الماشية بالمملكة.

يتم تقديم طلب للحصول على دعم المواشي داخل السعودية بسهولة عن طريق الخطوات الأتية:

الضغط على رابط الصندوق الخاص وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تسجيل الدخول وكتابة البيانات الشخصية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على طلب قرض.

ملء النموذج الخاص بتقديم الطلب على القرض، وإرفاق المستندات المطلوبة.

متابعة الطلب الخاص بالدعم حتى يتم قبوله.

شروط قبول طلب التقديم على دعم المواشي.

هناك مجموعة من المتطلبات والشروط اللازم توافرها لقبول طلب التقديم على دعم مربي المواشي، وهي:

الجنسية السعودية والاقامة الكاملة داخل المملكة.

تسجيل المتقدم بالطلب بوزارة الزراعة والبيئة والمياه.

عدم إمتلاك الشخص وظيفة ثابتة بإحدى القطاعات الخاصة أو الحكومية بالمملكة.

يكون عمر المستفيد من الدعم 21 عامًا فأكثر أثناء رفع طلب التقديم.

وجود حساب بنكي شخصي للمستفيد بالدعم.

حضور الورشة التعريفية التي تعدها الوزارة لمربي المواشي، لمعرفة الشروط الفنية والصحية لتربية المواشي وتطبيقها.

هذا الدعم مخصص لمن يمتلك من عدد 50 إلى 250 ماشية.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الماشية.

لابد من توافر المستندات الأتية للحصول على قيمة الدعم المقدمة لمربي المواشي داخل السعودية: