شباب المستقبل… استقبل تردد قناة سبيستون الجديد على القمر الصناعى عرب سات ونايل سات

تعد قناة سبيستون من أبرز القنوات الفضائية التي تركز على تقديم محتوى هادف وممتع للأطفال، بدءا من سن ثلاث سنوات وما فوق، فهي توفر باقة متنوعة من البرامج التي تجمع بين الترفيه والتعليم، مع مراعاة قيم ومبادئ المجتمع العربي، وبفضل هذه الخصائص أصبحت القناة خيارا مفضلا للعديد من العائلات في العالم العربي، حيث يمكن مشاهدتها بسهولة عبر أقمار نايل سات و عرب سات.

تردد قناة سبيستون الجديد.

يختلف تردد قناة سبيستون حسب نوع البث والقمر الصناعي، وإليك الترددات الخاصة بكل قمر صناعي:

تردد قناة سبيستون على عرب سات.

التردد: 12341.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سبيستون على نايل سات.

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط قناة سبيستون.

لتتمكن من إضافة قناة سبيستون إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، يجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة على جهاز الرسيفر:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اذهب إلى القائمة الرئيسية واضغط على خيار “التثبيت اليدوي” أو “البحث اليدوي”.

أدخل بيانات التردد مثل معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، الاستقطاب

اضغط على زر “بحث” لبدء عملية البحث عن القناة.

بعد اكتمال البحث، اضغط على “حفظ” لتثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، ستكون قد أضفت قناة سبيس تون إلى قائمة القنوات الخاصة بك، ويمكنك الاستمتاع بمشاهدتها بجودة عالية.

برامج قناة سبيستون.

تتميز قناة سبيستون بتقديم مجموعة من البرامج والرسوم المتحركة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الأطفال، منها: