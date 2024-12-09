“الحكومة العراقية” تُعلن بيان هام وغرامة 200.000 دينار على جميع أصحاب السيارات الان

كشفت مديرية المرور العامة، في بيان لها مؤخرًا عن تمديد فترة التسجيل والمراجعة الخاصة بجميع أصحاب المركبات التي تم تسجيلها في النظام القديم، مؤكدة أنه وفقًا لأحكام المرور الجديد فسيتم العمل على مراجعة أصحاب المركبات المسجلة في النظام القديم قبل 9 نيسان 2023، فيما تستمر عمليات الفحص الخاصة بذلك بمختلف مديريات مرور بغداد وكافة المحافظات المعنية بالتسجيل في العراق، وذلك حتى يوم 28 شباط 2025، ونكشف لكم قيمة الغرامات المالية المفروضة على كافة المتخلفين في السطور التالية.

معاقبة المتخلفين عن تسجيل المركبات

وأقرت المديرية إلى أنه يتم معاقبة جميع المتخلفين عن موعد المراجعة بغرامة تصل قيمتها إلى 200 ألف دينار عراقي وفقًا لأحكام المادة 25-أولاً- ز من قانون المرور الجديد في الدولة العراقية، على أن تشمل ذلك جميع المركبات الحاملة لوحات فحص المؤقت وسيتم العمل على حجز المركبة لحين الانتهاء من أعمال التسجيل بشكل نهائي، مع مراعاة بأن هذا الإجراء يعد أكثر أهمية للعديد من المواطنين ومالكي المركبات.

مراجعة المركبات المسجة في النظام القديم

وأضافت المديرية، أنه يتم معاقبة المتخلفين كذلك عن المراجعة بغرامة تصل قيمتها لـ 100 ألف دينار عراقي كما نص عليه أحكام القانون للمادة 25- ثانيًا-ز بما يشمل كذلك جميع اللوحات القديمة قبل موعد 9 نيسان والمركبات الخاضعة للمشروع الموازي، مع تنفيذ جميع العقوبات المذكورة أعلاه بعد انتهاء المدة أو الفترة المسموح بها من وقت صدور القرار وحتى تقنين أوضاع جميع أصحاب المركبات، وعدم خضوعهم تحت طائلة القانون.