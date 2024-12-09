“يتخطــى حاجــز ال50“!! سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى في البنوك والسوق السوداء.. ال100 دولار بكام جنية

يعد البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه من الأشياء التي تتواجد على محركات بحث جوجل بشكل مستمر وذلك من قبل المواطنين ورجال الأعمال وغيرهم ممن يرغبون في معرفة السعر الرسمي للدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية، وخاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الدولار في الأشهر القليلة الماضية، ولكن يجب العلم أن سعر الدولار استقر على السعر الذي وصل إليه الأمس الأحد الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري وهو سعر ال50 جنية مصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

يعتبر البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه هو الشغل الشاغل للكثير من الأشخاص ممن يستخدمون الدولار بشكل مستمر، حيث وصل سعر الدولار صباح اليوم الأثنين في البنوك المصرية ل50,18 وهو سعر مرتفع للغاية يصل إليه الدولار، كما أن سعر الدولار في السوق السوداء لا يزيد كثيرا عن سعره في الينك حيث وصل حوالي ل51 جنية، ولذلك سوف نتعرف فيما يلي على سعر الدولار مقابل الجنية في بعض البنوك المصرية.

سعر الدولار بنك مصر

سعر الشراء: 50.17 جنيه.

سعر البيع: 50.27 جنيه

سعر الدولار البنك الأهلي

سعر الشراء: 50.17 جنيه.

سعر البيع: 50.27 جنيه

سعر الدولار البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 50.18 جنيه.

سعر البيع: 50.28 جنيه

سعر الدولار بنك القاهرة