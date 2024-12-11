رسميا.. بدء بيع الشريحة المدمجة eSIM الجديدة وخطوات تشغيلها

بدأت اليوم رسميًا خدمة الشريحة الإلكترونية eSIM في مصر، ما أثار اهتمامًا واسعًا من قِبل المستخدمين الذين يتطلعون لمعرفة كيفية الحصول عليها وأماكن شرائها، تعد eSIM بديلاً متطورًا للشريحة التقليدية، حيث تُدمج مباشرة في الأجهزة الذكية لتقديم مزايا تقنية متقدمة، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

بدء بيع الشريحة المدمجة eSIM الجديدة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن توفير خدمة الشريحة الإلكترونية في جميع فروعها المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، وتعتبر WE أول شركة اتصالات في مصر تتيح هذه الخدمة، مع توقعات بأن تلتحق باقي شركات الاتصالات قريبًا بالإعلان عن خطوات الحصول على eSIM وطرحها لعملائها.

محمد هداية، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أشار إلى أن الخدمة ستكون متوفرة عبر فروع شركات الاتصالات المختلفة بعد الإطلاق الرسمي من قِبلها، وأضاف أن انتشار الخدمة عبر السوق المصرية سيتيح للمستخدمين في كافة المحافظات سهولة الوصول إلى الشريحة.

سعر شريحة eSIM في مصر

بحسب إعلان الشركة المصرية للاتصالات، فإن أسعار شريحة eSIM جاءت على النحو التالي:

270 جنيهًا مصريًا عند استبدال الشريحة التقليدية بـ eSIM.

عند استبدال الشريحة التقليدية بـ eSIM. 330 جنيهًا مصريًا عند شراء خط جديد.

الهواتف التي تدعم شريحة eSIM في مصر والعروض المتاحة على الأجهزة الذكية

مع إطلاق خدمة شريحة eSIM في مصر، بدأت العديد من الشركات الكبرى بالإعلان عن قائمة الهواتف المتوافقة مع هذه التقنية، وقد شملت القائمة أجهزة متقدمة من كبرى العلامات التجارية، ما يتيح للمستخدمين خيارات واسعة للاستفادة من هذه التقنية المتطورة.

ما هي شريحة eSIM ولماذا تميزت؟

تُعد شريحة eSIM نقلة نوعية في عالم الاتصالات، حيث توفر للمستخدمين تجربة تقنية متطورة تشمل:

استغناء عن الشريحة التقليدية، ما يجعل الأجهزة أكثر أمانًا وأقل عرضة للفقد.

إمكانية تشغيل أكثر من رقم على جهاز واحد بسهولة.

سرعة ومرونة في تغيير مشغلي الخدمة دون الحاجة إلى تغيير الشريحة.

مع الإطلاق الرسمي للخدمة في مصر، أصبحت شريحة eSIM متاحة للمستخدمين الذين يسعون للاستفادة من أحدث الابتكارات في عالم الاتصال.

كيفية تفعيل شريحة eSIM على الأجهزة الذكية

إذا كنت ترغب في استخدام شريحة eSIM من أحد مزودي الخدمة في مصر (مثل WE أو فودافون أو اتصالات أو أورنج)، يمكنك تفعيلها بسهولة باتباع الخطوات التالية: