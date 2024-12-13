الجديد عندنا.. أجدد تردد قناة بطوط كيدز على قمر نايل وعرب سات

تعتبر قناة بطوط كيدز واحدة من أهم وأشهر وأفضل القنوات الفضائية التي تمكنت من اكتساب حب ملايين الأطفال من مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك نظرًا لما تقدمه القناة من محتوى رائع ومميز تمكن من جذب الأطفال، حيث إنها تقدم العديد من الأفلام الكرتونية وأيضًا الأغاني المميزة التي يتم إذاعتها على شاشة هذه القناة طوال اليوم بأعلى جودة ممكنة، جدير بالذكر أن القناة أيضًا متوفرة على القمر الصناعي نايل سات وأيضًا القمر الصناعي عرب سات مما يتيح للأشخاص من مختلف أنحاء الوطن العربي أن يقوموا بتشغيلها لأطفالهم بسهولة.

تردد قناة بطوط كيدز

يمكنك أن تقوم بتثبيت تردد قناة بطوط كيدز بكل سهولة من خلال بعض المعلومات المهمة التي سوف تمكنك من تثبيت القناة على جهازك، وسوف نوضح لكم تردد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12562.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة بطوط على عرب سات

يمكن أيضًا تثبيت قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة وذلك من خلال التردد الخاص بالقناة، والتي قامت إدارة القناة بتوفيره حتى يتمكن الأشخاص من داخل دول الخليج من الاستمتاع بمحتوى القناة، ويتمثل التردد على عرب سات فيما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11594.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كيفية تنزيل القناة على الرسيفر

يمكن تثبيت قناة بطوط كيدز بكل سهولة على جهازك من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات السهلة جدًا والبسيطة التي سوف نذكرها لكم فيما يلي: