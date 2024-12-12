تفعيل شرائح eSIM لأرقام الهواتف الحالية 5 خطوات بسيطة تساعدك على تفعيل الشريحة عند شراء رقم جديد

تحرص الشركة المصرية للاتصالات على إتاحة العديد من الخدمات والتقنيات الجديدة في الاتصالات اللاسلكية ومن أبرزها الشرائح الإلكترونية المدمجة eSIM بالإضافة إلى إتاحة مكالمات الواي فاي التي يطلق عليها اسم WiFi Calling، وعليه تصدرت هذه الشرائح المدمجة محركات البحث منذ أن تم الإعلان عنها من قبل الشركة عبر موقعها الرسمي عن إتاحتها للبيع، حيث تعتبر تلك التقنية خطوة متقدمة في عالم الاتصالات حيث تمنح المستخدم تجربة فريدة للهواتف الذكية بالمقارنة مع الشرائح التقليدية.

ما هي شرائح eSIM؟

هي شريحة يتم تثبيتها داخل جهاز الهاتف ولا يمكن إزالتها مثل الشرائح التقليدية وتعمل بشكل رقمي مما يوفر مرونة أكبر للمستخدمين، بالإضافة إلى ذلك تواكب هذه التقنية التوجهات العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حيث تسعى لتحويل جميع الأجهزة والهواتف إلى استخدام الشرائح المدمجة بدلا من التقليدية في المستقبل.

خطوات تفعيل شرائح eSIM

يحتاج العميل إلى بعض الخطوات البسيطة حتى يتمكن من تفعيل الشريحة المدمجة، حيث تختلف خطوات تفعيل الشرائح المدمجة eSIM للأرقام الحالية عن خطوات التفعيل في حال شراء رقم جديد، حيث تأتي الخطوات بناء على التالي:

خطوات تفعيل شرائح eSIM لأرقام التليفون الحالية

يتوجه العميل إلى أقرب فرع للشركة لشراء شريحة مدمجة:

يوقع العميل على عقد الشريحة.

يقوم موظف خدمة العملاء باستبدال الشريحة التقليدية بنفس الرقم بالشريحة المدمجة.

يطبع موظف خدمة العملاء رمز الاستجابة السريعة (QR Code) من النظام الداخلي.

يحرص العميل على تنفيذ خطوات تفعيل الشريحة المدمجة كما هو موضح له.

خطوات تفعيل eSIM في حالة شراء رقم جديد

تختلف هذه الخطوة عن خطوات التفعيل للأرقام الحالية: