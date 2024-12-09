بشرى لجميع المواطنين البنك المركزي المصري يوفر خدمة تحويل الأموال من الخارج

أصدر البنك المركزي المصري جميع التراخيص والموافقات اللازمة للعديد من البنوك المصرية حتى يتمكنوا من تفعيل خدمة استقبال التحويلات المالية الواردة من الخارج وإضافتها بصورة لحظية إلى حساب العميل في جميع البنوك المصرية باستخدام الشبكة اللحظية للمدفوعات وتطبيق إنستا باي، وعليه أوضح البنك المركزي في بيان رسمي له أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية التي تخص الخدمات المالية الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز التحول الرقمي وتحويل الأموال بشكل سهل وبسيط مما يساهم في تحويل المجتمع إلى أقل اعتماد على الأوراق النقدية.

خدمة تحويل الأموال لحظيا من الخارج

تمثل تلك الخطوة تطور هام في خدمة استقبال التحويلات الخارجية بشكل إلكتروني حيث تتيح للعميل الفرصة لتحويل أمواله من الخارج إلى جمهورية مصر العربية طوال اليوم يساعد ذلك في تلبية متطلبات العملاء في أي وقت بشكل لحظي، إضافة إلى ذلك تمت الإشارة إلى أن الإطلاق التجريبي لتلك الخدمة تم في شهر يونيو الماضي من خلال المرسلين البنوك المقدمة للخدمة والعديد من شركات الصرافة خارج جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن ذلك كان مرحلة هامة من مراحل تطور استخدام شبكة المدفوعات اللحظية حيث من المتوقع أن تساهم تلك الخدمة في زيادة اعتماد العملاء على الخدمات الرقمية في المعاملات اليومية، أيضا الجدير بالملاحظة أن تلك المنظومة التي تم إطلاقها في مارس 2022، تعتبر من أهم مشروعات البنية التحتية التي أتاحها البنك المركزي لنظم الدفع.

تفعيل خدمة تحويل الأموال من الخارج لحظيا

أشار البنك المركزي إلى أن هذه الخدمة تساهم في زيادة أرقام شبكة المدفوعات اللحظية وقد بلغ عدد المستخدمين المسجلين على إنستا باي ما يزيد عن 11.5 مليون عميل، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تتخطى قيمة المعاملات مع نهاية عام 2024 الجاري أكثر من 2.7 تريليون جنيه.

أيضا أعلن البنك المركزي في 23 مارس 2022 عن إطلاق منظومة شبكة المدفوعات الوطنية اللحظية بشكل رسمي وتطبيق إنستا باي للعملاء في القطاع المصرفي وبالتالي فقد تم تعميم استخدام الشبكة في كافة البنوك العامة بمصر.