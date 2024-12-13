بسعر يبدأ من 270 جنيه المصرية للاتصالات توفر شريحة eSIM بجميع فروعها

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عبر الموقع الرسمي لها على الإنترنت عن إتاحتها لتقنية شريحة الاتصالات المدمجة في السوق المصري والتي تعتبر خطوة متقدمة في عالم الاتصالات وبالتالي توفر للمستخدمين المزيد من الراحة والمرونة بالمقارنة مع الشرائح التقليدية، إضافة إلى أن هذه التقنية تعتبر خطوة مبتكرة لمواكبة التطور العالمي في قطاع الاتصالات، حيث تساهم في تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير حل رقمي أكثر أمان ومرونة وهذا ما نعرضه بالتفصيل خلال تقريرنا.

ما هي تقنية شريحة الاتصالات المُدمجة eSIM؟

هي النسخة الإلكترونية من الشرائح المادية يتم دمجها في الجهاز مما يساعد على عدم الحاجة إلى شراء شريحة تقليدية وبالتالي يتيح للأجهزة الاتصال بشبكات الموبايل من خلال استخدام ملف تعريف الشبكة وأيضا إدارتها عن بعد، مما يوفر للمستخدم المرونة والراحة والأمان بشكل أكبر بالمقارنة مع الشرائح التقليدية.

كيف يمكن تشغيل شريحة الاتصالات الإلكترونية eSIM؟

بداية الأمر ينبغي التحقق من أن الهاتف يدعم هذه التقنية من خلال التوجه إلى إعدادات الهاتف ثم البحث عن خيار eSIM في SIM Manager، كما يمكن الاتصال برقم خدمة العملاء 111 للتحقق من أن هذه الخدمة متوفرة للجهاز.

يتوجه المستخدم لأقرب فرع من فروع شركة وي لشراء الخدمة إذا كانت متاحة للجهاز، حيث يتم دفع الرسوم المطلوبة للحصول على رمز QR للخدمة ثم تنزيل ملف التعريف مع ضرورة التأكد من أن الهاتف متصل بشبكة واي فاي.

يستخدم بعد ذلك رمز QR لتنزيل ملف الخط وتعريف الشبكة ثم تخزينها على الشريحة المدمجة في الهاتف، بعد ذلك يتم التواصل مع رقم 111 خدمة عملاء وي لتأكيد البيانات وبالتالي يتم تفعيل شريحة eSIM بشكل مباشر.

ما هي أسعار شريحة الاتصالات المُدمجة eSIM؟

توفر شركة وي شريحة eSIM بسعر 270 جنيه عند استبدال الشريحة الموجودة بينما لمن يرغب في شراء خط جديد فإن سعر الشريحة يكون 330 جنيه، أيضا توفر الشركة الشريحة المدمجة لجميع عملاء الموبايل الأفراد في حالة التعاقد الجديد أو استبدال الشريحة كما أنها متاحة لعملاء الشركات في حالة استبدال الشريحة فقط، حيث يتم تفعيل الشريحة من خلال استخدام رمز QR الذي يتم الحصول عليه بعد زيارة أقرب فرع للشركة.