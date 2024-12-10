جدول رسمي بكل المحافظات .. موعد ‎امتحان الشهادة السودانية 2024 وخطوات التسجيل mohe.gov.sd

يتطلع العديد من الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى أولياء الأمور، إلى معرفة موعد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024، حيث يشكل هذا الموضوع أهمية كبيرة لهم بسبب الترقب والقلق حيال هذا الحدث الأكاديمي الهام، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية التزامها الكامل بتوفير بيئة تعليمية آمنة وضمان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم الامتحانات بسلاسة وفعالية، في هذا السياق، نستعرض في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بامتحانات الشهادة السودانية لعام 2024، بالإضافة إلى الجدول الزمني المعلن والإجراءات المتعلقة بالتسجيل.

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن الموعد الرسمي لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024. من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025.

لضمان المشاركة في الامتحانات، يجب على الطلاب تسديد الرسوم المطلوبة، والتي حددت قيمتها بمبلغ 2100 جنيه سوداني، يُنصح جميع الطلاب بالالتزام بالمواعيد والتعليمات لضمان تسجيلهم وإتمام العملية بنجاح.

خطوات التسجيل في امتحانات الشهادة السودانية 2024

لتسهيل عملية التسجيل، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية:

زيارة الموقع الرسمي: ابدأ بالتوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانيةhttps://www.mohe.gov.sd/ عبر الرابط المخصص. تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية. إدخال البيانات الشخصية: قم بملء الحقول المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الشخصية، وأي بيانات إضافية تطلبها الوزارة. رفع المستندات المطلوبة: أرفق جميع الوثائق اللازمة مثل صور الهوية وشهادات الدراسة السابقة بشكل إلكتروني عبر الموقع. إرسال الطلب: بمجرد إكمال البيانات والتأكد من صحتها، اضغط على زر “إرسال الطلب” لتأكيد التسجيل.

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تسهيل إجراءات التسجيل وضمان وصول المعلومات إلى الطلاب وأولياء الأمور بكل شفافية ودقة، يُنصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي بشكل دوري للتأكد من أي تحديثات جديدة تخص الامتحانات أو التعليمات المتعلقة بها.

مع اقتراب موعد الامتحانات، يبقى الالتزام بالتحضير الجيد مفتاح النجاح لتحقيق أفضل النتائج في هذه المرحلة المهمة من حياة الطلاب الأكاديمية.