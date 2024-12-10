الدبدوب الحبوب! .. أحدث تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات ثبتها الـآن

تُعد قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث نجحت في جذب انتباه الأطفال والأهالي على حد سواء بفضل محتواها المتنوع والمميز، تجمع القناة بين الترفيه والتعليم، إذ تقدم أغاني وأناشيد تعليمية تسهم في تطوير مهارات الأطفال، مثل تعلم الحروف والأرقام، إلى جانب برامج ترفيهية تُغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية بطريقة مبتكرة وآمنة.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكنكم استقبال قناة وناسة بجودة عالية عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام البيانات التالية:

التردد: 11430

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة الصورة: إتش دي (HD)

تردد قناة وناسة على عرب سات

إذا كنت تفضل استخدام القمر الصناعي عرب سات، يمكنك متابعة قناة وناسة باستخدام التردد التالي:

التردد: 11270

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة الصورة: إتش دي (HD)

كيفية ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

لضبط قناة وناسة على جهاز الريسيفر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز التلفاز والانتقال إلى إعدادات الجهاز باستخدام زر القائمة من الريموت. اختر خيار إعداد القنوات، ثم توجه إلى التركيب اليدوي. أدخل بيانات القناة (التردد، الاستقطاب، معامل الترميز) بدقة في الحقول المخصصة. انقر على بحث لبدء البحث عن القناة. عند العثور على القناة، اضغط على حفظ لإضافتها إلى قائمة القنوات.

لماذا قناة وناسة هي الخيار الأفضل للأطفال؟