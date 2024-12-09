خلى بشرتك تنور… طريقة تحضير وصفة النشا والقهوة لتفتيح البشرة وازالة الاسمرار

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة الجلد الميت والكلف وإسمرار الأكواع والركب، وفي الغالب ما تذهب السيدة إلى الحل الأسهل وهو اللجوء لعمليات الليزر أو المواد الكيميائية وتجهل الخطر الذي تمثله هذه الأنواع من الأدوية، أما الأن وبعد إكتشاف وصفة النشا وإضافة بعض المكونات إليها تحصل المرأة على نعومة وتبيض للبشرة والجسم لما يحتويه النشا من فوائد من تفتيح وشد الجلد مع مساعدة المكونات الأخرى التي تعطي ملمس ناعم وتساعد في التخلص من الكلف والإسمرار.

المكونات الخاصة بـ وصفة النشا للتفتيح.

أهم ما يميز وصفة النشا للتبيض أن جميع مكوناتها متاحة وكمية قليلة من هذه المكونات تكفي لعمل الماسك على الأرجل والأكواع والركب، والمكونات عبارة عن :

1ملعقة كبيرة من:

النشا، القهوة.

السكر .

زيت (الزيتون وجوز الهند).

كما أنه توجد وصفة أخرى يتم خلالها إضافة النشا مع عصير الليمون والفازلين الطبي.

خطوات تحضير وصفة النشا للتفتيح.

تتم عملية تحضير هذه الوصفة بسهولة عن طريق إتباع الخطوات الأتية: