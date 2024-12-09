خلى بشرتك تنور… طريقة تحضير وصفة النشا والقهوة لتفتيح البشرة وازالة الاسمرار

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة الجلد الميت والكلف وإسمرار الأكواع والركب، وفي الغالب ما تذهب السيدة إلى الحل الأسهل وهو اللجوء لعمليات الليزر أو المواد الكيميائية وتجهل الخطر الذي تمثله هذه الأنواع من الأدوية، أما الأن وبعد إكتشاف وصفة النشا وإضافة بعض المكونات إليها تحصل المرأة على نعومة وتبيض للبشرة والجسم لما يحتويه النشا من فوائد من تفتيح وشد الجلد مع مساعدة المكونات الأخرى التي تعطي ملمس ناعم وتساعد في التخلص من الكلف والإسمرار.
المكونات الخاصة بـ وصفة النشا للتفتيح.
أهم ما يميز وصفة النشا للتبيض أن جميع مكوناتها متاحة وكمية قليلة من هذه المكونات تكفي لعمل الماسك على الأرجل والأكواع والركب، والمكونات عبارة عن :
- 1ملعقة كبيرة من:
- النشا، القهوة.
- السكر .
- زيت (الزيتون وجوز الهند).
- كما أنه توجد وصفة أخرى يتم خلالها إضافة النشا مع عصير الليمون والفازلين الطبي.
خطوات تحضير وصفة النشا للتفتيح.
تتم عملية تحضير هذه الوصفة بسهولة عن طريق إتباع الخطوات الأتية:
- وضع المكونات الجافة ( النشا والسكر والقهوة) والتقليب حتى يتم التجانس.
إضافة الزيوت ( الزيتون وجوز الهند).
- التقليب حتى يتكون خليط كريمي متجانس.
- وضع الخليط على أماكن الإسمرار والتدليك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق.
- غسل المنطقة بالماء الفاتر وللحصول على نتيجة مرضية لابد من تكرار هذه الوصفة أكثر من مرة.
- وعند خلط النشا مع الليمون والفازلين يتم التقليب ووضع الخليط على الكوع أو أماكن الغير مرغوب بها وتركها لمدة 1/3 ساعة وغسل المنطقة بالماء نلاحظ التفتيح والترطيب.