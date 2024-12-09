قناة شباب المستقبل.. استقبل تردد قناة سبيستون الجديد 2024 على القمر نايل سات وعرب سات

يتساءل الكثير من الأباء عن كيفية ضبط تردد قناة سبيستون على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، وذلك لأنها من القنوات المتخصصة في عرض أفلام الكرتون والمسلسلات التي تساعد الأطفال على تنمية قدراتهم الذهنية وتعليم الاطفال الحروف والأرقام وطرق التفاعل مع الآخرين بصورة ترفيهية، وهي من القنوات التي تخصص محتواها للأطفال ما بين عمر 4 أعوام حتى 10 أعوام وتراعي إدارة القناة تقديم ما يناسب هذه الفترة العمرية.

تردد قناة سبيستون 2024.

تقدم قناة سبيستون مجموعة كبيرة من مسلسلات الكرتون والبرامج والأغانى الجميلة المفضلة لدى الكثير من الأطفال.

تردد قناة سبيستون على النايل سات

تردد القناة: 11785.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة القناة: SD.

تردد قناة سبيستون على العرب سات.

تردد القناة: 12341.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD

مميزات قناة سبيستون.

تحقق قناة سبيستون أعلى نسبة مشاهدة وتقع في مقدمة إختيار الأباء من بين القنوات المخصصة للأطفال، وذلك لأنها:

قناة مفتوحة يمكن تثبيت القناة بدون مقابل والطفل يبدأ بمشاهدة المحتوى طوال اليوم بدون إنقطاع.

إمتلاك القناة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي يخلق روح التفاعل بين المشاهدين والقناة وتقبل أراء الأباء في المحتوى وتقديم النصائح التي تساعد في تقدم القناة.

تقديم مجموعة مميزة من البرامج التعليمية والأفلام الخاصة بالأطفال.

تمتلك قناة على اليوتيوب ويستطيع المشاهد الإستمتاع بمشاهدة محتوى القناة في الوقت المتاح.

إعادة عرض الأعمال في أوقات مختلفة حتى لا يفوت المشاهد متابعة الأفلام.

يتم مراعاة أعمار الأطفال عند إختيار المشاهد والأفلام على الشاشة للحفاظ على براءتهم وطفولتهم.

محتوى قناة سبيستون.

تقدم القناة مجموعة من البرامج والأفلام والمسلسلات الخاصة بالأطفال باللغة الإنجليزية، والعربية، ويتم دبلجة أو ترجمة الأعمال الإنجليزية،ومن الأعمال التي يتم عرضها على القناة: