جدو علي .. تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2024 على النايل والعرب سات

تُعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث استطاعت أن تحظى بشعبية واسعة بفضل المحتوى الفريد والمميز الذي تقدمه، ما يميز القناة عن غيرها هو تركيزها على تقديم برامجها وأغانيها من خلال أطفال مقاربين في العمر لجمهور المشاهدين، مما يسهل على الطفل فهم الرسائل التربوية والتعليمية واستيعابها بشكل أفضل.
كيفية استقبال قناة طيور الجنة عبر الأقمار الصناعية
تردد قناة طيور الجنة على نايل سات
– التردد: 11274
– معدل الترميز: 27500
– معامل تصحيح الخطأ: 3/4
– الاستقطاب: عمودي
تردد قناة طيور الجنة على عرب سات
– التردد: 11310
– معدل الترميز: 27500
– معامل تصحيح الخطأ: 5/6
– الاستقطاب: عمودي
خطوات ضبط إشارة قناة طيور الجنة
لضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- اضغط على زر القائمة (Menu) من جهاز التحكم عن بعد.
- اختر التركيب من القائمة الظاهرة.
- أدخل كلمة المرور الخاصة بجهاز الاستقبال (غالبًا تكون 0000 أو حسب الإعدادات).
- اختر ضبط الهوائي، ثم اضغط على إضافة قناة جديدة.
- اختر القمر الصناعي المراد ضبط القناة عليه (نايل سات أو عرب سات).
- أدخل تردد القناة، مع باقي بيانات التردد المذكورة أعلاه.
- اضغط على زر البحث وانتظر حتى يتم تنزيل القناة.
- بعد انتهاء البحث، أضف القناة إلى قائمة القنوات المفضلة لديك.
- اضغط على زر الحفظ لتثبيت الإعدادات.
مميزات قناة طيور الجنة
– تقديم محتوى تربوي بأسلوب ترفيهي يستهدف الأطفال.
– استخدام أطفال كمقدمي برامج ومؤدي أغاني، مما يخلق ارتباطًا بين المشاهدين والقناة.
– تنوع المحتوى بين الأناشيد التعليمية والبرامج الترفيهية.
– التواجد عبر منصات رقمية متعددة مثل يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلها سهلة الوصول.
تمثل قناة طيور الجنة الخيار المثالي للأسر التي تبحث عن محتوى آمن وتعليمي وممتع للأطفال.