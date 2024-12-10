“جدد إقامتك وأنت في بيتك” طريقة تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر 1446

يتساءل العديد من المواطنين بالمملكة عن كيفية تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية وخاصة بعد أن أعلنت الحكومة عن إمكانية تجديدها عبر منصة أبشر الإلكترونية، ويجدر بنا الإشارة إلى أن هذه المنصة من أشهر المنصات الحكومية التي وفرت العديد من الخدمات سواء للمقيمين والمواطنين، و يتم تجديدها من خلالها بشكل إلكتروني من أبرز خدماتها التي تقدمها، وبهذا يوفر على المواطنين التوجه إلى المكاتب الحكومية، وفي هذا الصدد سوف نكشف خطوات تجديدها، بالإضافة إلى شروط تجديدها من خلال منصة أبشر، تابعونا لمعرفة المزيد.

شروط تجديد الإقامة عبر منصة أبشر

قبل أن نوضح طريقة تجديد الإقامة عبر منصة أبشر، يجب أن نشير إلى الشروط والضوابط التي ينبغي توافرها في المواطنين، ومنها مايلي:

أن يكون جواز السفر للمقيم ساري الصلاحية حيث إن تجديد الإقامة يتطلب ذلك.

أن يسدد المقيم الرسوم المقررة لتجديد تلك الخدمة من خلال البنوك أو وسائل الدفع عبر الإنترنت.

أن يكون المقيمين ضمن المشمولين بالتأمين الصحي بالمملكة العربية السعودية.

عدم وجود أي مخالفات قانونية على المقيم من قبل المملكة العربية السعودية.

لايسمح بتجديدها للمقيمين وهم خارج المملكة.