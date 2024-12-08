” يا سوسو مين غلطان ” تردد قناة كراميش الجديد استقبلها دلوقتي وخلي عيالك فرحانين طول اليوم

قناة كراميش الفضائية تعد من القنوات البارزة والمحبوبة في العالم العربي للأطفال، حيث استطاعت أن تحظى بانتشار واسع وذلك بفضل ما تقدمه من محتوى يجمع بين التعليم والترفيه على مدار اليوم، وتهدف القناة من خلال برامجها إلى تعزيز قيم الأطفال وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العقلية والاجتماعية، وتتميز بعرض مجموعة متميزة من البرامج والأناشيد التي تسعى لغرس القيم الأخلاقية وتعليم الأطفال العادات الصحية والسلوكيات السليمة، وفيما يلي سوف نوضح لكم التردد الجديد لقناه كراميش لهذا تابعونا الان.

محتوى قناة كراميش للأطفال

تشمل محتويات القناة تشكيلة متنوعة من الرسوم المتحركة وبرامج تعليمية مصممة لمساعدة الأطفال في فهم المواد الدراسية بأسلوب مبسط وجذاب، ويحظى محتواها بشعبية كبيرة بين الأهل الباحثين عن محتوى ذو قيمة عالية لأطفالهم، وليس ذلك فقط بل انها ايضا تقدم بعض العادات التي يجب ان يعرفها الاطفال سواء كانت عادات اجتماعيه أو عادات دينية، ومن المميزات الخاصه بها هي جوده الصوت والصوره العالية وتعمل على مدار ال 24 ساعه دون انقطاع.

تردد قناة كراميش كيدز

يمكن للآباء تحميل قناة كراميش بسهولة باستخدام بيانات التردد الجديد، سواء على نايل سات أو عرب سات، وتاتي بيانات هذا التردد كالتالي:

تردد قناة كراميش على نايل سات

التردد: 11315 أو 11390

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة كراميش على عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

كيفية ضبط قناة كراميش

يمكن استقبال قناة كراميش الفضائية بالخطوات التالية: