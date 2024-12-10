ثبتها حـالـًا تردد قناة كراميش وناسة كيدز على نايل سات والعرب سات

تعد قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى كرتوني وترفيهي ملائم لجميع الفئات العمرية الصغيرة، بفضل برامجها المتنوعة، تجمع القناة بين الترفيه والتعليم، كما تُعزز القيم الأخلاقية والاجتماعية والتقاليد الدينية بطريقة مميزة وجذابة للأطفال، حيث تتوفر القناة بشكل مجاني عبر مختلف الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات، مما يتيح للأسر في جميع أنحاء الوطن العربي الاستمتاع بمحتواها بسهولة.
تردد قناة كراميش على نايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11430
- الاستقطاب: عمودي
- معامل الترميز: 27500
تردد قناة كراميش على عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11390
- الاستقطاب: أفقي
- معامل الترميز: 27500
- التشفير: القناة مجانية بالكامل
خطوات تثبيت قناة كراميش على جهاز الاستقبال
لإضافة قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى إعدادات الرسيفر عبر جهاز التحكم.
- اختر إعداد القنوات، ثم حدد إضافة قناة جديدة.
- أدخل بيانات التردد الخاصة بالقناة، مثل القمر الصناعي، التردد، الاستقطاب، ومعامل الترميز.
- اضغط على بحث وانتظر حتى يتم تحميل القناة.
- بعد اكتمال البحث، أضف القناة إلى قائمة القنوات المفضلة.
- اضغط على زر الحفظ لتثبيت القناة.
مميزات قناة كراميش للأطفال
- تنوع المحتوى: تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الكرتونية والأناشيد التعليمية والترفيهية.
- الجودة العالية: تتميز القناة ببث محتوى بجودة عالية وإشارة قوية.
- الملاءمة للأطفال: جميع البرامج خالية من المشاهد غير اللائقة، مما يجعلها آمنة للأطفال من مختلف الأعمار.
- اللغة العربية: تُخاطب الأطفال في جميع الدول العربية بمحتوى ثقافي وتربوي يعزز الهوية العربية.
- متوفرة مجانًا: يمكن استقبال القناة بسهولة دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.
- بث مستمر: تعمل القناة على مدار الساعة لتقديم محتوى ممتع للأطفال.