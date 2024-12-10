ثبتها حـالـًا تردد قناة كراميش وناسة كيدز على نايل سات والعرب سات

تعد قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى كرتوني وترفيهي ملائم لجميع الفئات العمرية الصغيرة، بفضل برامجها المتنوعة، تجمع القناة بين الترفيه والتعليم، كما تُعزز القيم الأخلاقية والاجتماعية والتقاليد الدينية بطريقة مميزة وجذابة للأطفال، حيث تتوفر القناة بشكل مجاني عبر مختلف الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات، مما يتيح للأسر في جميع أنحاء الوطن العربي الاستمتاع بمحتواها بسهولة.

تردد قناة كراميش على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

تردد قناة كراميش على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

التشفير: القناة مجانية بالكامل

خطوات تثبيت قناة كراميش على جهاز الاستقبال

لإضافة قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى إعدادات الرسيفر عبر جهاز التحكم. اختر إعداد القنوات، ثم حدد إضافة قناة جديدة. أدخل بيانات التردد الخاصة بالقناة، مثل القمر الصناعي، التردد، الاستقطاب، ومعامل الترميز. اضغط على بحث وانتظر حتى يتم تحميل القناة. بعد اكتمال البحث، أضف القناة إلى قائمة القنوات المفضلة. اضغط على زر الحفظ لتثبيت القناة.

مميزات قناة كراميش للأطفال