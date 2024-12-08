” راتب شهري ” شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 المستندات المطلوبه توضحها الوكاله الوطنيه للتشغيل

تعد منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024 إحدى المبادرات الحكومية الهامة التي تهدف إلى دعم المرأة الجزائرية اقتصاديا وتحسين وضعها الاجتماعي، وبالأخص النساء اللواتي يخصصن وقتهن للأعمال المنزلية أو لرعاية الأسرة، وتعتبر هذه المنحة فرصة حقيقية للعديد من النساء اللاتي يحتجن إلى الدعم المالي لتلبية احتياجاتهن الأساسية أو لتطوير مشاريعهن المنزلية، وفي هذا المقال سنقدم لكم كافة تفاصيل الشروط وخطوات التقديم للحصول على هذه المنحة لهذا تابعوا معنا الان السطور القليله القادمه.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

لضمان الحصول على المنحة يجب على المتقدمات الالتزام بالشروط التالية:

يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

الإقامة على الأراضي الجزائرية بشكل دائم.

يجب أن تكون ربة منزل أو غير مرتبطة بعمل رسمي.

ألا تمتلك مصدر دخل ثابت أو رئيسي.

يشترط عمر معين حسب البرنامج ويتراوح بين 18 و60 عام.

تُعطى الأولوية للنساء غير العاملات أو الأرامل والمطلقات.

يجب أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات النساء الماكثات في البيت لدى السلطات المحلية أو مكاتب الشؤون الاجتماعية.

خطوات تقديم طلب الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت

يمكن بكل سهوله تقديم طلب الحصول على منحه المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024 الكترونيا دون الحاجه للذهاب للمكاتب الحكوميه وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب الى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

ملء استمارة تسجيل الحساب باستخدام المعلومات الشخصية مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.

ملء استمارة التقديم المتضمنة لمعلومات تفصيلية عن حالتك الاجتماعية والاقتصادية.

المستندات المطلوبة لمنحة المرأة الماكثة في البيت

عند تقديم طلب للحصول على المنحة من الضروري إحضار الوثائق التالية: