” وانت في مكانك ” فتح حساب بنكك اون لاين للمغتربين 2024 الشروط المطلوبة والخطوات الرسمية

أصبح فتح حساب بنكي في السودان وخاصة في بنك الخرطوم أكثر سهولة بفضل الخدمات الإلكترونية المتاحة، ويوفر بنك الخرطوم للمغتربين إمكانية فتح حساب بنكي عبر الإنترنت، وبعد توافر هذه الخدمة اصبح البحث في تزايد مستمر للمواطنين السودانيين سواء المقيمين داخل البلاد أو خارجها عن كيفيه فتح حساب والاستفادة من الخدمات المصرفيه بكل سهوله الكترونيا وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع هذه التفاصيل لهذا تابعوا معنا الان السطور القليله القادمة.

طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

يتطلع العديد من السودانيين الذين يعيشون خارج البلد إلى فتح حساب بنكي بصورة رقمية وقد أصبحت هذه الإمكانية متاحة عبر تطبيق البنك الإلكتروني، لكن هناك بعض الشروط التي يجب ان تتوافر اولا والتي تتمثل في التالي:

يجب أن يكون عمر صاحب الطلب 18 عام على الأقل.

ضرورة امتلاك بريد إلكتروني مفعل.

تقديم بطاقة هوية رسمية أو جواز سفر ساري.

يجب إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

يشترط عدم وجود حساب سابق في البنك.

جودة الوثائق المرفقة إلى جانب تقديم 3 توقيعات شخصية واضحة.

سداد الرسوم الإدارية المستحقة.

خطوات إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت

بعد انقطاع دام 9 أشهر بسبب الظروف الحربية وإغلاق الفروع استأنف بنك الخرطوم خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت، ويمكن للعملاء التقديم لهذه الخدمة باتباع ما يلي:

زيارة موقع بنك الخرطوم الإلكتروني. القيام بالتسجيل إذا لم يكن لديك حساب مستخدم سابق، أو تسجيل الدخول باستخدام بياناتك الحالية. اختيار “فتح حساب” وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة. رفع المستندات اللازمة، مثل صورة بطاقة الهوية أو جواز السفر بجودة عالية. قبول الشروط والأحكام. النقر على “إرسال الطلب”.

المستندات الضرورية لفتح حساب في بنك الخرطوم

عند التقديم لفتح حساب يجب تجهيز مجموعة من الوثائق والشروط اللازمة، وهي كالتالي: