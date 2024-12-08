كيف اعرف اذا تم قبولي في دعم الريف؟ عبر reef.gov.sa وشروط قبول طلب الدعم للسعوديين

لقد وفرت وزارة البيئة والزراعة في السعودية دعم ريف للمواطنين السعوديين من المزارعين من أجل مساعدتهم، حيث يعمل ذلك الدعم على مساندة الكثير من الأسر السعودية من فئة محدودي الدخل، ومن الجدير بالذكر أن للحصول على دعم ريف مجموعة من الشروط ويلزم توافرها جميعا من أجل قبول طلب الدعم، كما يلزم أن يتم التقديم على الدعم إلكترونيا عبر منصة ريف.

كيف اعرف اذا تم قبولي في دعم الريف؟

يمكن الاستعلام عن القبول في دعم ريف إلكترونيا بسهولة من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة كالآتي:

لابد من البحث عن منصة “دعم ريف” الإلكترونية وبعد ذلك لابد من تسجيل الدخول إلى البوابة من خلال إدخال بيانات الدخول (اسم المستخدمة – كلمة المرور).

وفي الخطوة التي تليها لابد من الضغط على خيار “الخدمات” في صفحة البوابة الرئيسية، ومنها نضغط على زر “الاستعلام عن دعم ريف”.

وهنا سيتطلب من الشخص المستفيد كتابة البيانات المطلوبة كاملة وبشكل دقيق، ثم يتم الضغط على زر “الاستعلام”.

شروط استحقاق دعم ريف 2024 في السعودية

هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل الحصول على دعم ريف 2024 في المملكة السعودية، ويمكننا التعرف على تلك الشروط من خلال النقاط التالية:

يلزم أن لا يقل عمر الشخص المستفيد عن 21 عام.

يلزم أن يكون الشخص المستفيد من فئة محدودي الدخل ولا يزيد قيمة دخله عن 4000 ريال سعودي.

لابد من توافر خبرة كافية في تخصص الزراعة في الشخص المستفيد.

يشترط توافر حساب مصرفي فعال للشخص المستفيد في واحد من البنوك السعودية.

يشترط الإقامة الدائمة في المملكة السعودية.

برامج دعم التنمية الريفية عبر منصة ريف

لقد أوضحت منصة ريف الإلكترونية برامج دعم التنمية الريفية الستة التي تندرج تحت دعم ريف للأسر السعودية من ذوي الخبرة في مجال الزراعة، والتي يمكننا التعرف عليها جميعا من خلال عدة نقاط الموضحة كالآتي: