إعلان 2.. موعد الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان 174 والقنوات الناقلة الموسم السادس hd الأحداث المتوقعة وتردد القنوات الناقلة

المؤسس عثمان الحلقة 174، مسلسل المؤسس عثمان يعتبر واحدًا من أبرز الاعمال التاريخية التركية، وهو استكمال لقصة المسلسل الشهير قيامة ارطغرل و يسلط المسلسل الضوء على الأحداث التاريخية التي سبقت تأسيس الدولة العثمانية، ومنذ بداية عرض الموسم السادس من المسلسل وتطور الأحداث والجمهور يتفاعل بدرجة كبيرة مع الحلقات ويتسائلون عن الحلقات الجديدة بشكل مستمر وفي المقال سوف نتعرف على التوقعات التي سوف تحدث في الحلقة الجديدة وكافة القنوات الناقلة للمسلسل.

الأحداث المتوقعة المؤسس عثمان الحلقة 174

الحلقة 174 من الموسم السادس تحمل الكثير من التشويق والإثارة، حيث يتوقع تصاعد الصراع بين عثمان وأعدائه، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها الحلقات الماضية، ومن المتوقع أن تتضمن الحلقة:

قد نشهد معارك جديدة تثبت قوة عثمان وحكمته في مواجهة خصومه.

مع احتمالية ظهور حلفاء أو أعداء جدد يضيفون مزيدًا من التعقيد للصراع.

وقد يسعى عثمان إلى توسيع دائرة حلفائه لضمان استقرار دولته الناشئة.

ومن المنتظر أن يتخذ عثمان قرارات حاسمة تتعلق بإدارة الدولة ومعالجة التحديات السياسية والعسكرية.

‏موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السادس

‏يتم عرض المسلسل على قنوات متنوعة:

قناة ATV التركية: تبث الحلقة يوم الأربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر و 9 مساءً بتوقيت السعودية.

تبث الحلقة يوم الأربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر و 9 مساءً بتوقيت السعودية. قناة الفجر الجزائرية: تعرض الحلقة مترجمة إلى العربية يوم الخميس الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

‏هناك مجموعة من القنوات التي تعرض المسلسل بعضها يقوم بعرضها باللغة التركية والبعض الآخر يقوم بدبلجته إلى اللغة العربية:

تردد قناة ATV التركية

‏هذه القناة تعرض المسلسل باللغة التركية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

الجودة: HD.

‏معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

‏قناة الفجر هي واحدة من أشهر القنوات التي تقدم مسلسل المؤسس عثمان باللغة العربية: