“مهم جدااااا للشتاء” طريقة عمل السحلب بالشكولاتة مشروب ساخن يدفي في ليالي الشتا بطريقة سهلة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول المشروبات الساخنة في فصل الشتاء للحصول على التدفئة اللازمة، ولذلك يتم عمل الكثير من المشروبات الشهية والتي منها مشروب الكاكاو ومشروب السحلب بالشوكولاتة ومشروب الشاي بالحليب وغيرهم الكثير من المشروبات الشهية الأخرى، ولذلك سنوفر لكم أحد تلك الوصفات وهي وصفة السحلب بالشكولاتة بالخطوات.

طريقة عمل السحلب بالشكولاتة

تعتبر وصفة السحلب بالشكولاتة من أشهى وألذ المشروبات التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، فهي من المشروبات الشتوية المناسبة للكبار والصغار لمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، ويمكننا التعرف على طريقة عمل تلك الوصفة من خلال توفير المقادير اللازمة لعلمها والخطوات من خلال الآتي:

المقادير اللازمة للوصفة:

معلقتين من السحلب.

كوب واحد من الحليب.

ملعقة واحدة من مسحوق الكاكاو.

مقدار السكر حسب الرغبة.

مقدار 60 جرام من الشوكولاتة (شوكولاتة بالحليب أو شوكولاتة داكنة).

طريقة تحضير مشروب السحلب بالشوكولاتة:

لابد من إحضار وعاء ونضع فيه كمية السحلب والسكر والكاكاو والشوكولاتة ونقلبهم معا.

وبعد ذلك نقوم برفعهم على النار مع استمرار التقليب حتى نضمن ذوبانهم بالكامل معا.

وبالخطوة التالية نقوم برفع الخليط من على النار عند وصوله إلى مرحلة غليان الخليط.

وفي تلك الخطوة نقوم بصب الخليط في الأكواب من أجل تقديمها، ويفضل تركها لبضع دقائق قبل تناولها حتى تهدأ من السخونة.

أهم النصائح لعمل مشروب السحلب بالشكولاتة

هناك مجموعة من النصائح لابد من الأخذ بها من أجل تحضير مشروب السحلب بالشوكولاتة في البيت بسهولة وبمذاق مميز، ويمكننا التعرف على تلك النصائح من خلال النقاط التالية: