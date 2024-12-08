“دراما بوليوود” تردد قناة زي الوان 2024 ZEE ALWAN لمتابعة مسلسلات الدراما الهندية بجودة عالية بدون تشويش

مؤخرا زاد البحث عن تردد قناة زي ألوان الجديد 2024 فهي من القنوات الدرامية الرائدة التي تقدم مجموعة متنوعة وغنية من أجدد المسلسلات الهندية والتركية والمصرية بجودة عالية، كما إنها من القنوات المتخصصة في عرض البرامج والمسلسلات الهندية المترجمة إلى اللغة العربية، ولقد استطاعت منذ انطلاقها استقطاب جمهور واسع وذلك من خلال تنوع محتواها الذي يشمل الدراما والكوميديا وأيضاً البرامج الترفيهية، لذلك يبحث العديد من محبي الدراما الهندية عن تردد القناة الجديد عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

مميزات قناة زي الوان 2024

تتميز قناة زي ألوان بمجموعة من العوامل جعلتها واحدة من أفضل القنوات لدى الجمهور العربي ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

تقدم القناة مجموعة كبيرة من المسلسلات والبرامج الهندية المترجمة والمدبلجة إلى العربية.

تسعى دائماً القناة على تحديث جدول برامجها بصورة مستمرة لذلك تجدها تعرض مسلسلات وأفلام جديدة باستمرار.

تحرص القناة على تقدم محتوى يناسب مع جميع أفراد الأسرة مما يجعلها خيار مفضل لدى العائلات.

تردد قناة زي الوان علي عرب سات 2024

قناة زي الوان واحدة من القنوات المهمة التي تعرض الثقافة الهندية بطرق عديدة ومتنوعة، لذلك يمكنك متابعة القناة من خلال ضبط الجهاز على التردد التالي:

تردد القناة: 11862.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة زي الوان الجديد على النايل سات

يمكن تنزيل قناة زي الوان الهندية بجودة عالية على القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط جهازك على التردد التالي:

تردد القناة: 11418.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية استقبال تردد قناة زي الوان على جهازك

حتى تضيف قناة زي ألوان بكل سهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك عليك باتباع الخطوات التالية: