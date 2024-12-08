بمكونات بسيطة طريقة عمل بلح الشام المقرمش بمقادير مضبوطة

يبحث الكثيرون في مختلف أنحاء العالم العربي عن طريقة تحضير بلح الشام، واحدة من الحلويات الشهية التي تُقدّم في المناسبات والاحتفالات ويتميز بلح الشام بمذاقه الرائع وملمسه المقرمش من الخارج والناعم من الداخل، ما يجعله خيارًا مثاليًا لجعل أي احتفال أكثر تميزًا وفي هذا المقال، سنستعرض خطوات تحضير بلح الشام المقرمش والخفيف في المنزل، بالإضافة إلى المكونات اللازمة لإعداده، لتتمكن من الاستمتاع بهذا الطبق اللذيذ مع عائلتك وأصدقائك.

طريقة عمل بلح الشام

لتحضير بلح الشام اللذيذ، تحتاج إلى المكونات التالية:

كوب دقيق

نصف كوب ماء

ربع كوب زبدة (يمكن استبدالها بالسمن)

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة ملح

ثلاث بيضات

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

زيت للقلي

مقادير القطر

كوبان سكر

كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة ماء ورد (اختياري)

خطوات تحضير بلح الشام