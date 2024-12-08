بمكونات بسيطة طريقة عمل بلح الشام المقرمش بمقادير مضبوطة

يبحث الكثيرون في مختلف أنحاء العالم العربي عن طريقة تحضير بلح الشام، واحدة من الحلويات الشهية التي تُقدّم في المناسبات والاحتفالات ويتميز بلح الشام بمذاقه الرائع وملمسه المقرمش من الخارج والناعم من الداخل، ما يجعله خيارًا مثاليًا لجعل أي احتفال أكثر تميزًا وفي هذا المقال، سنستعرض خطوات تحضير بلح الشام المقرمش والخفيف في المنزل، بالإضافة إلى المكونات اللازمة لإعداده، لتتمكن من الاستمتاع بهذا الطبق اللذيذ مع عائلتك وأصدقائك.
طريقة عمل بلح الشام
لتحضير بلح الشام اللذيذ، تحتاج إلى المكونات التالية:
- كوب دقيق
- نصف كوب ماء
- ربع كوب زبدة (يمكن استبدالها بالسمن)
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا
- ربع ملعقة صغيرة ملح
- ثلاث بيضات
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- زيت للقلي
- مقادير القطر
- كوبان سكر
- كوب ماء
- نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون
- ملعقة صغيرة ماء ورد (اختياري)
خطوات تحضير بلح الشام
- إعداد القطر: في قدر اخلط السكر والماء ثم ضعهم على نار متوسطة حتى الغليان بعد الغليان، قلل الحرارة واترك المزيج لمدة عشر دقائق حتى يثخن قليلاً وأضف عصير الليمون وماء الورد، واتركه يغلي لدقيقة ثم ارفعه عن النار. اترك القطر ليبرد تمامًا.
- في وعاء، اخلط الماء والزبدة والفانيليا والملح ثم ضعهم على نار متوسطة وحرك المكونات حتى تذوب الزبدة ويبدأ الماء بالغليان وأضف الدقيق تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تتشكل عجينة متماسكة.
- اترك العجينة جانبًا لتبرد لمدة عشر دقائق.
- بعد أن تبرد العجينة، أضف البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في التقليب حتى تنتهي من إضافة جميع البيضات
- ثم أضف البيكنج باودر واستمر في التقليب حتى تحصل على مزيج ناعم.
- في مقلاة عميقة، سخن كمية من الزيت على نار متوسطة.
- ضع العجينة في كيس حلواني برأس نجمي أو رأس عادي، ثم شكل أصابع بلح الشام في الزيت الساخن. اتركها تطهى حتى تصبح ذهبية اللون مع التقليب المستمر.
- بعد أن يصبح بلح الشام ذهبياً، أخرجه مباشرة إلى القطر البارد واتركه في القطر لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 دقائق ليمتص النكهة جيدًا.
- أخرج بلح الشام من القطر وضعه على ورق مطبخ لامتصاص أي فائض من القطر ويمكنك تزيين بلح الشام بالمكسرات أو جوز الهند حسب الرغبة.