ضجة وإقبال على شراء واستبدال eSIM .. إليكم تفاصيل شريحة eSIM الجديدة المميزات والأسعار وطرق التفعيل

أعلنت الهيئة المختصة بالاتصالات في مصر عن خطوات تفعيل شريحة esim لجميع شركات المحمول في البلاد، وكشفت عن الأسعار الخاصة بها، كما أوضحت الخطوات اللازمة لتفعيل هذه الشريحة على الهواتف الجوالة، وأصبح بإمكان الأشخاص الآن زيارة الفروع التابعة لشركاتهم لتفعيل هذه الشريحة، وتتميز هذه الشريحة بالعديد من الخصائص التي تختلف عن الشريحة التقليدية.

خطوات تفعيل شريحة esim

أشار مركز الاتصالات في مصر إلى كافة الخطوات المطلوبة لتفعيل شريحة الاتصال esim، التي أصبحت مستخدمة في العديد من دول العالم اليوم، بعض الدول قد تخلت عن شرائح الاتصال التقليدية، والخطوات اللازمة لتفعيل هذه الشريحة هي:

يمكنك التحقق من دعم الهاتف الجوال لخاصية تشغيل شريحة esim من خلال الدخول إلى إعدادات الهاتف.

تحديد خيار eSIM المتوفر في مدير بطاقة SIM.

يمكن التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بشركة الهاتف المحمول للتأكد مما إذا كانت هذه الخدمة متاحة على الهاتف أم لا.

عند زيارة الفرع، يوجد رمز QR يحتاج الشخص إلى مسحه لتفعيل الشريحة على الهاتف.عند حدوث مشكلة تتعلق بإزالة ملف تعريف الشريحة، ينبغي التوجه إلى القسم المعني لحل هذه المشكلة.

إذا لم تكن هذه الخدمة متاحة على الهاتف المحمول، ينبغي على الشخص الذهاب إلى أقرب فرع لشركة الاتصالات التي ينتمي إليها صاحب الهاتف.

أسعار شريحة esim

تم تحديد الأسعار التي يجب دفعها عند تفعيل شريحة esim، يوجد سعر خاص عند شراء شريحة جديدة للمرة الأولى، يختلف عن السعر المدفوع عند استبدال الشريحة بنفس الرقم الذي يملكه الشخص، وقد تم تحديد هذه الأسعار لتشمل أيضًا ضريبة القيمة المضافة، وأسعار الشريحة هي كالتالي: