استقبل قناة الطفل العربي بجودة hd تردد قناة ماجد للأطفال عبر كل الأقمار الصناعية.. وشاهد زكية الذكية والكابتن ماجد

أصبحت قناة ماجد للأطفال جزء لا يتجزأ من أي أسرة في الوطن العربي لذا هناك بحث مستمر عن تردد قناة ماجد كيدز الجديد، حيث تبث القناة محتوى فريد ومتميز يجمع بين الترفيه والتعليم بطريقة سهلة وممتعة، تحرص قناة ماجد على زرع القيم الدينية الإسلامية في الأطفال منذ الصغر وتعليم القيم الأخلاقية والإنسانية التي تتناسب مع مجتمعنا العرب، لذا تعد القناة الخيار المثالي لجميع الآباء والأمهات الذين يبحثون عن برامج هادفة لأولادهم، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم أجدد ترددات قناة ماجد كيدز حيث قامت الإدارة بتغيير تردد القناة لضمان جودة وكفاءة القناة.

تردد قناة ماجد للأطفال على نايل سات الجديد

للاستمتاع بمشاهدة برامج قناة ماجد كيدز المميزة يمكنك استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد الجديد التالي:

التردد هو: 11526.

معدل الترميز: 27500.

مستوى الاستقطاب: عمودي.

جودة البث: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ماجد كيدز على القمر الصناعي عرب سات

إذا كنت ممن يمتلكون القمر الصناعي عرب سات وترغب في مشاهدة القناة ومشاهدة القناة بجودة عالية يمكنك استقبال القناة من خلال هذا التردد الجديد:

التردد هو: 11804.

مستوى الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة المشاهدة عبر القناة: عالية.

مستوى تصحيح الخطأ: ¾ .



مميزات قناة ماجد للأطفال

تتسم قناة ماجد بالعديد من المزايا التي جعلتها هي أفضل خيار من بين قنوات الأطفال في الوطن العربي، أبرزها التالي: