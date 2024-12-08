أيدي عيني واوات.. ردد قناة كراميش الفضائية على النايل وعرب سات وفرحي أولادك بأغاني سوسو

تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني التعليمية والأناشيد التربوية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأسر العربية وتتميز القناة بمحتواها الذي يهدف إلى تنمية مهارات التفكير والتعلم لدى الأطفال، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من العائلات في العالم العربي.

تردد قناة كراميش على نايل سات

تعد قناة كراميش من القنوات المحبوبة لدى الأطفال العرب، حيث تلاقي إعجابًا واسعًا من قبل العديد من الأسر والعائلات وتساهم القناة في تطوير مهارات التفكير والتعلم لدى عدد كبير من الأطفال من خلال محتواها التعليمي والترفيهي وفي هذا المقال، سنقدم لك خطوات تثبيت قناة كراميش على جهاز التلفاز الخاص بك، لتستمتع بأفضل الأغاني والأناشيد التي تقدمها، والتي تُعتبر مصدر فرح وتعليم للأطفال في متابعة أفضل الأغاني والأناشيد اليومية، إليك تردد قناة كراميش على قمر نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315 أو 11390

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة كراميش على عرب سات

كما يمكنك متابعة القناة عبر قمر عرب سات، حيث يمكن ضبط التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

كيفية تثبيت قناة كراميش على جهاز التلفاز

لتتمكن من مشاهدة قناة كراميش، اتبع الخطوات التالية لتثبيتها على جهاز الاستقبال الخاص بك: