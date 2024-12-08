” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان ” تردد قناة الفجر الجزائرية استقبلها الان واستمتع بجميع الحلقات الجديدة

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات التي حظيت بإعجاب جماهيري واسع في العالم العربي، وذلك بفضل تنوع محتواها المميز، ومن أبرز العوامل التي ساهمت في شهرتها الواسعة هو عرضها للمسلسلات التركية المحبوبة مثل مسلسل “المؤسس عثمان” الذي يدخل موسمه السادس، ويعد هذا العمل الدرامي واحد من أبرز الإنتاجات التركية التي لاقت استحسان الكثيرين في مختلف الدول العربية، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية لهذا تابعونا الان.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

نالت قناة الفجر الجزائرية اهتمام خاص لدى عشاق الدراما التركية، حيث تقدم مسلسل المؤسس عثمان مدبلج للعربية، ما جعلها واحدة من القنوات المفضلة لمحبي هذا النوع من الدراما، فيما يلي سوف نوضح لكم التردد الخاص بها على جميع الاقمار:

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال

لتتمكن من متابعة البرامج والمسلسلات التركية مثل المؤسس عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية، يمكنك إعداد جهاز الاستقبال الخاص بك وفق الترددات الصحيحة، وخطوات استقبال القناه على جهاز التلفاز تكون كالتالي:

اختر “الإعدادات” من القائمة الرئيسية.

انتقل إلى خيار “التركيب”.

حدد “التركيب اليدوي”.

اختر القمر الصناعي الذي تريده، سواء “نايل سات” أو “عرب سات”.

أدخل المعلومات الخاصة بالتردد المذكور سابقا.

اضغط على “بحث” ثم احفظ الإعدادات بمجرد انتهاء البحث.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان

من المهم الإشارة إلى أن مسلسل المؤسس عثمان يعرض أسبوعيا على قناة الفجر الجزائرية وتحديدا كل يوم خميس، وتذاع الحلقة الجديدة في الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية، ويحكي المسلسل قصة نشأة الدولة العثمانية في إطار درامي مشوق مليء بالإثارة والتشويق، مما يجعله من الأعمال التي تجذب جمهورا واسعا من المشاهدين.