” مسلسل قيامة عثمان ” تردد قناه ATV استقبلها الان واستمتع بجميع المسلسلات التركية الحلقات الجديدة

لطالما كانت قناة ATV من القنوات مفضلة لعشاق المسلسلات التركية، حيث تتميز بعرض أضخم الأعمال الدرامية بجودة ممتازة على مستوى الصوت والصورة ومع تزايد عدد محبي هذه النوعية من البرامج، أصبحت القناة محط أنظار العديد من المهتمين بالدراما التركية، خاصة مع تقديمها لأعمال ناجحة مثل “قيامة عثمان الجزء الجديد ومسلسل صلاح الدين وغيرها من المسلسلات الاخرى”، وفي هذا المقال سنوفر لكم الترددات الجديدة للقناة عبر الأقمار الصناعية لتسهيل وصولكم إلى محتواها بكل سهولة.

تردد قناة ATV الجديد

يبحث الكثيرون عن تردد قناة ATV التي تعرض أفضل المسلسلات التركية، وخاصه لمتابعه الحلقه الجديده من مسلسل قيامه عثمان وفيما يلي سوف نوضح لكم بيانات التردد على جميع الاقمار الصناعية:

تردد قناة ATV على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ATV على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

كيفية استقبال قناة ATV على جهاز التلفاز

بعد معرفه بيانات التردد الجديد لقناه اي تي في التركيه يمكنكم الان بكل سهوله استقبالها وتثبيتها على الجهاز الخاص بكم والاستمتاع بجميع المسلسلات التركيه الشهيره وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات في جهاز التحكم الخاص بك. أدخل الرقم السري لجهاز الاستقبال. استخدم البحث اليدوي للعثور على القناة. أدخل تردد القناة المحدد. اختر القمر الصناعي الذي تريد. اضغط على زر التحميل وانتظر حتى يتم تثبيت القناة بعدها سوف تجد القناه في قائمه القنوات الموجوده على جهازك.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

يعرض المسلسل على قناة اي تي في كل يوم إربعاء باللغة التركية بينما على قناة الفجر الجزائرية يتم عرضه كل خميس مترجم باللغة العربية في تمام الساعة العاشرة مساء.