هتكون فريق أسطوري 🔥.. كيفية إضافة أطقم في لعبة Dream League Soccer 2025 وخطوات تثبيت لعبة دريم ليج

كيفية إضافة أطقم في لعبة Dream League Soccer 2024، لعبة Dream League Soccer 2024 تعتبر من أشهر ألعاب كرة القدم على الهواتف المحمولة ولها جمهور كبير جدا في مختلف أنحاء العالم وتتيح اللعبة للمستخدمين إمكانية تخصيص أطقم للفريق بسهولة، ويمكنك استبدال الأطقم الافتراضية بالأطقم المفضلة لديك داخل اللعبة سواء كانت خاصة بفرق عالمية أو تصاميم مخصصة قمت بتصميمها.

كيفية إضافة أطقم في لعبة Dream League Soccer 2025

‏لكي يتم الاستمتاع بشكل أكبر في اللعبة وتصميم ملابس اللاعبين على ذوقك الخاص يمكن اتباع الخطوات التالية:

‏في البداية ابحث على الإنترنت عن الأطقم التي ترغب في إضافتها، وهناك العديد من المواقع التي توفر روابط مباشرة لأطقم مخصصة للعبة.

تأكد من أن الرابط يحتوي على صيغة صورة مدعومة عادةً يكون بصيغة PNG.

ثم قم بتشغيل اللعبة على هاتفك سواء كان (Android أو iOS).

ثم انتقل إلى القائمة الرئيسية وبعدها قم بالوصول إلى إعدادات الفريق.

ثم اضغط على خيار My Club من القائمة.

و اختر Customize Team (تخصيص الفريق) من الخيارات المتاحة.

وبعدها اضغط على خيار Edit Kit (تعديل الطقم).

سوف تظهر لك خيارات تعديل الطقم، اختر Download (تنزيل) أو Custom Kit (طقم مخصص).

‏وبعد ذلك سوف تظهر نافذة تطلب منك ادخال رابط الصورة قم بلصق الرابط الذي حصلت عليه في البداية.

وبعدها اضغط على Confirm (تأكيد) لتنزيل الطقم.

وبمجرد تحميل الطقم، سوف يتم تطبيقه على فريقك مباشرةً.

يمكنك استخدام برامج تصميم إذا كنت ترغب في إنشاء طقم خاص بك، ثم قم برفع الصورة إلى موقع يوفر رابط مباشر.

طريقة تثبيت لعبة Dream League Soccer 2025

تثبيت لعبة Dream League Soccer 2024 على هاتفك سواء (Android أو iOS)، يمكنك اتباع الخطوات التالية: