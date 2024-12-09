بشري سارة.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر ديسمبر 2024 وحقيقة الزيادة المرتقبة في الراتب وكيفية الاستعلام عنه

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر ديسمبر 2024، في ظل الترقب الكبير من قبل المتقاعدين في العراق بشأن تحسين أوضاعهم المالية، انتشرت أخبار حول زيادة رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2024 على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت الأخبار بين الناس وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وأيضا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة فالجميع ينتظر الحصول على معونات مالية من قبل الحكومة وسوف نتعرف في المقالة على حقيقة هذا الخبر.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق شهر ديسمبر 2024

‏بعد انتشار الأخبار عن وجود زيادة جديدة على رواتب شهر ديسمبر للمتقاعدين نفت وزارة المالية في العراق كافة هذه الإشاعات وأكدت عدم وجود أي زيادات وأشارت وزارة المالية إلى أن الحكومة العراقية تعمل على مراجعة أنظمة التقاعد من أجل تحقيق تحسينات مستقبلية في الرواتب، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المتقاعدين الذين يعتمدون على هذه الرواتب كمصدر رئيسي للدخل .

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر 2024

أكدت وزارة المالية أن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر 2024 سوف يتم صرفها في موعدها المعتاد، والذي هو اليوم الأول من الشهر الميلادي، أي في يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، ويتطلب الاستعلام عن الرواتب الدخول إلى موقع وزارة المالية الرسمي، حيث يمكن للمتقاعدين التحقق من تفاصيل مستحقاتهم باستخدام بياناتهم الشخصية.

الشروط لاستحقاق الرواتب في العراق

للحصول على رواتب التقاعد، يجب أن تتوافر في المتقاعدون عدة شروط وهي:

دفع الاشتراكات التقاعدية كاملة خلال مدة الخدمة.

بلوغ سن التقاعد المحدد وهو 60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء.

يجب قضاء مدة خدمة تتراوح بين 15 إلى 25 عامًا، حسب القوانين المتعامل بها .

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر 2024

وزارة المالية العراقية وفرت وسيلة إلكترونية سهلة للاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق من خلال موقعها الرسمي: