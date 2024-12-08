التعليم السعودي: تكافل الطلاب تسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤسسة takaful.org.sa وأهم الشروط المطلوبة

تكافل الطلاب تسجيل عبر الموقع الرسمي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في السعودية، حيث أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في برنامج تكافل الطلاب للعام الدراسي 1446، على أن يبدأ التسجيل في 8 ديسمبر 2024 وينتهي في 26 ديسمبر 2024 عبر المنصة الإلكترونية المخصصة أعلنتها الوزارة، و يهدف البرنامج إلى تقديم دعم مالي للطلاب والطالبات السعوديين المسجلين في المدارس الحكومية لتسهيل العملية التعليمية، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

تكافل الطلاب تسجيل عبر الموقع الرسمي

يتطلب برنامج تكافل الطلاب تسجيل عبر الموقع الرسمي وملء نموذج إلكتروني يتضمن معلومات شخصية ومصرفية، ويمكن للآباء والأمهات المشاركة في ملء النموذج إذا لزم الأم، ولكن يجب توافر عدة شروط للتسجيل في تكافل الطلاب، بالشكل التالي:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

يجب أيضا أن يكون مقيما في المملكة.

أن يكون مسجلا في إحدى المدارس الحكومية.

يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 4000 ريال سعودي.

لا يشمل الدعم طلاب محو الأمية أو طلاب الثانوية العامة.

التسجيل في تكافل الطلاب

يهدف برنامج تكافل الطلاب إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود، مما يسهم في تحسين جودة التعليم للطلاب في المملكة، ولتسجيل الطالب في برنامج تكافل للحصول على الدعم المالي،يجب على الطالب أو ولي أمره الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي واتباع الخطوات التالية: