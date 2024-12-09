وزارة التربيــة: هسـه رابط التسجيل في الامتحان الخارجي في العراق وفقــا لهذه الشروط

من أجل التسجيل في الامتحان الخارجي في العراق، يجب على الطلاب اتباع إجراءات التسجيل المحددة من قبل وزارة التربية العراقية، يتضمن ذلك التسجيل عبر الإنترنت، تعبئة استمارة البيانات، تقديم المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم المقررة، بعد إتمام التسجيل، يمكن للطلاب الحصول على بطاقة الامتحان والتأكد من مواعيد وأماكن الامتحانات.

استمارة التقديم الخارجي 2025 pdf

يجب التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة للتسجيل في الامتحان الخارجي، عادة، يشمل ذلك الطلاب الذين لم يشاركوا في الامتحانات الوزارية في السنوات السابقة أو الذين لم يتخرجوا في الدورة السابقة.

يتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو المديرية العامة للتقويم والامتحانات.

يجب على الطلاب ملء استمارة التسجيل عبر الإنترنت.

يتطلب التسجيل دفع رسوم معينة عبر الوسائل المعتمدة مثل الدفع الإلكتروني أو من خلال البنوك.

الوثائق المطلوبة:

صورة عن هوية الطالب. شهادة الميلاد أو ما يعادلها. شهادة الدراسة (أو ما يثبت أن الطالب في المرحلة المناسبة للتقديم). صور شخصية حديثة.



التسجيل في الامتحان الخارجي في العراق

للتسجيل في الامتحان الخارجي في العراق، يجب على الطلاب اتباع بعض الإجراءات الأساسية، الامتحان الخارجي هو فرصة للطلاب الذين لم يستطيعوا التقديم في الامتحانات الرسمية في وقتها، أو الذين يرغبون في إعادة الامتحانات لتحسين درجاتهم، إليك خطوات التسجيل:

قم بزيارة الموقع الرسمي ل وزارة التربية العراقية في حال كنت مسجلا سابقا، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية إذا كنت جديدا، قم بإنشاء حساب جديد بإدخال معلوماتك الشخصية مثل الاسم، الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، وغيرها. بعد تسجيل الدخول، قم بملء استمارة التسجيل التي تشمل بياناتك الشخصي حدد التخصص الذي ترغب في التقديم له، سواء كان في الإعدادية أو الثانوية. قم برفع الصور المطلوبة يتم دفع رسوم الامتحان عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة أو من خلال البنوك التي تحددها الوزارة. يجب الحصول على إيصال الدفع لتقديمه في مراحل لاحقة. بعد تعبئة الاستمارة ورفع الوثائق، تأكد من صحة البيانات المدخلة. قم بمراجعة التفاصيل قبل إرسالها للتأكد من عدم وجود أخطاء. بعد التأكد من جميع التفاصيل، قدم طلب التسجيل. سيتم إرسال تأكيد التسجيل إلى بريدك الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل.

متطلبات التسجيل في الامتحان الخارجي العراق

للتقديم على الامتحانات الخارجية في العراق ينبغي الالتزام بمتطلبات محددة وإرفاق الوثائق المطلوبة لضمان قبول الطلب، تشمل هذه المتطلبات ما يلي: