موبايلك منهم ولا لا.. قائمـة هواتف تدعم esim الجديــدة.. هل سامسونج وايفون منهم + سعر الشريحة في جميع الفروع

هواتف تدعم esim من أكثر ما يتم البحث عنها الآن، وذلك بعد أن أعلن المجلس القومي لتنظيم الاتصالات منذ أيام عن بدء تفعيل الشريحة الإلكترونية (eSIM)، والتي من المتوقع أن تصبح قريبا الشريحة المعتمدة للعمل على جميع الهواتف المحمولة، خاصة مع الجهود المبذولة لتطوير نظم الاتصالات في الدولة، وقد أثار هذا الإعلان تساؤلات بين الناس حول مدى توافق هواتفهم الحالية مع هذه التقنية، وما إذا كانوا بحاجة إلى تغيير أجهزتهم، نظرا لارتفاع أسعار الهواتف التي تتطلب ميزانية كبيرة.

هواتف تدعم esim

هذه الشريحة الإلكترونية توفر مستوى عالٍ من الأمان والراحة، حيث تدمج داخل الهاتف كجزء أساسي من مكوناته، مما يجعلها صعبة النقل أو الاختراق، وتعد من أبرز التطورات الحديثة في مجال الاتصالات اللاسلكية، حيث تلغي الحاجة لفتح الهاتف واستبدال البطاقات التقليدية، ومن أبرز هواتف تدعم esim ما يلي:

الهواتف التي تدعم eSIM سامسونج

Samsung Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24 Plus.

Samsung Galaxy S24 Urtla.

Samsung Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23+.

Samsung Galaxy Fold 2.

Samsung Galaxy Fold 3.

Samsung Galaxy Fold 4.

Samsung Galaxy Flip 1.

Samsung Galaxy Flip 3.

Samsung Galaxy Flip 4.

Samsung Galaxy Z Flip5 5G.

Samsung Galaxy S23.

Samsung Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22+.

Samsung Galaxy S22 Urtla.

Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21+.

Samsung Galaxy S21 Urtla.

Samsung Galaxy S20.

الهواتف التي تدعم eSIM Huawei

Huawei P40.

Huawei P40 Pro.

Huawei P50 Pro.

Huawei Mate 40 Pro.

Huawei Mate Xs 2.

Huawei Mate X2.

هواتف أيفون تدعم شريحة eSIM

iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Pro.

iPhone 16.

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15.

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Plus.

أسعار الشريحة الإلكترونية الجديدة

أوضحت شركة فودافون أن سعر شريحة eSIM للعملاء يبلغ 350 جنيها، بينما تصل رسوم انتقال العميل من الشبكة القديمة إلى الجديدة مع الاحتفاظ بنفس الرقم إلى 300 جنيه، كما أعلنت شركة المصرية للاتصالات أن سعر الشريحة الجديدة يبلغ 330 جنيها عند شراء خط جديد، في حين تصل تكلفة استبدال الشريحة القديمة بشريحة جديدة إلى 270 جنيها، أما شركة أورانج، فقد حددت سعر الشريحة الجديدة ب 350 جنيها، مع تكلفة استبدال الشريحة القديمة بشريحة إلكترونية تبلغ 300 جنيه.