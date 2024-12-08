تردد قناة قناة ATV التركية لمــتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 Kurulus Osman.. بـرومو جــامد لا تفوت الحلقة

قناة ATV التركية هي قناة تلفزيونية تركية شهيرة تعرض مجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية، بما في ذلك المسلسلات التركية مثل قيامة عثمان والقبطان علي القناة تقدم محتوى متنوع من دراما، برامج واقعية، وأفلام سينمائية، تعرض القناة على مدار الساعة، ويمكن مشاهدة برامجها عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك قمر ترك سات.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

تردد قناة قناة ATV التركية تركز على صراعات عثمان مع أعدائه مثل قادة البيزنطيين والمغول، بالإضافة إلى تحالفات جديدة مع القبائل التركية الأخرى، كما تبرز الكثير من الدراما العائلية والعلاقات المعقدة التي تشكل جزءا كبيرا من أحداث المسلسل، مثل التوترات بين عثمان وعمّه دوندار، ومحاولات التفاوض مع الأعداء وتحقيق أهدافه في بناء الدولة العثمانية.

تضمنت استمرار الصراعات الدرامية حول تحالفات عثمان وقراراته في مواجهة أعدائه، عثمان يستمر في تأكيد قوته وحكمته في التعامل مع التهديدات التي تواجهه، خاصة تلك التي تأتي من داخل معسكره ومن القوى الخارجية التي تحاول زعزعة استقراره، كانت هناك أيضا مشاهد مؤثرة أظهرت الصراع الداخلي الذي يعيشه عثمان في مواجهة التحديات الشخصية والقيادية​

مؤسس عثمان 174

الحلقة 174 من مسلسل المؤسس عثمان ستعرض يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2024، يمكن متابعتها عبر تردد قناة قناة ATV التركية في الساعة 12 صباحًا بتوقيت تركيا، أو الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، كما تعرض القناة الجزائرية الفجر الحلقة مدبلجة باللغة العربية يوم الخميس 14 ديسمبر 2024، الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

تردد قناة قناة ATV التركية

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات هو:

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

كما يمكن مشاهدة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات بتردد: