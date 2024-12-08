إنيمبا يخطف نقطة بالتعادل 2-2 من الزمالك في مباراة مثيرة بكأس الكونفدرالية

في مباراة مثيرة وضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تعادل منذ قليل نادي الزمالك المصري مع مضيفه إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي بنيجيريا.

هجوم مستمر وهدف أول للزمالك

هذا وبدأ الزمالك المباراة بقوة، حيث افتتح المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري التسجيل في الدقيقة 33 بعد تمريرة مميزة من محمود بنتايج، ليسدد الكرة بمهارة في الشباك، وفي الدقيقة 40، أضاف لاعب الزمالك عمر فرج الهدف الثاني للفريق، مسجلاً أول أهدافه مع الفريق وثاني أهداف الزمالك بعد تمريرة عرضية من أحمد محمود.

خطأ عواد يقلص الفارق

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن إنيمبا من تقليص الفارق في الدقيقة 45+4 عبر إيفيني إهيمكويلي، مستغلاً خطأ من حارس الزمالك محمد عواد، وفي الشوط الثاني، نجح الفريق النيجيري في إدراك التعادل في الدقيقة 57 عن طريق تشينيدو أوفيري، بعد تسديدة اصطدمت بمصطفى الزناري مدافع الزمالك وتغير اتجاهها إلى المرمى.

بهذا التعادل، رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما حصل إنيمبا على نقطته الأولى محتلاً المركز الثالث.

حالة من الرضا للمدير الفني للزمالك

من جانبه، أعرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، عن رضاه عن أداء الفريق في الشوط الأول، مشيراً إلى أن الأخطاء الدفاعية كلفت الفريق فقدان التقدم، وأكد جوميز أن المباراتين المقبلتين أمام المصري البورسعيدي ستكونان حاسمتين في تحديد ملامح التأهل للدور التالي.

يُذكر أن الزمالك كان قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد، ويطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية في المباريات المقبلة لضمان التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب.